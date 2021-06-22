Олександр Волошин потрапив у скандал – подробиці та коментар юриста

Популярний український блогер Олександр Волошин опинився у центрі скандалу, відібравши у дівчинки подарований ним же iPhone. Хлопець заблокував свої сторінки у соцмережах, а юристи переконують, що на нього сміливо можуть подати до суду.

Розіграш? Через що Волошин опинився у центрі скандалу?

У центрі Києва блогер знімав своє чергове відео. Під час знімання ролика Волошин подарував своїй маленькій фанатці новий iPhone 11. Дівчинка не вірила своїм очам, бо давно є прихильницею блогера.

Проте щойно вимкнулася камера, він одразу захотів відібрати у дитини телефон. Олександр запевняв матір дитини, що, мовляв, це лише реквізит для відео. Все це матір дівчинки зняла на відео та розмістила у мережі. Ролик одразу став вірусним.

На відео Волошин спершу вмовляє розгублену та засмучену дівчинку повернути йому смартфон. Він каже, що то був розіграш, тому дитина має повернути телефон, натомість обіцяє матері дати 2 000 грн.

Потім блогер зрозумів, що вмовити матір та маленьку фанатку не вийде. Далі він заявив, що телефон не справжній, а це лише коробка від нього. Після цього почав силоміць відбирати смартфон із рук дитини.

Мама дівчинки розповіла, що дитина пережила величезне розчарування через таку поведінку свого кумира.

– Моя дочка постійно його дивиться у TikTok, розповідає історії всім друзям, і тут він підійшов до нас на вулиці. Ви уявляєте, наскільки вона була рада бачити наживо свого кумира? Він подарував подарунок – iPhone! Просто уявіть шок і розчарування моєї дитини! У людини просто немає совісті і нічого святого, – обурюється жінка.

Реакція Волошина на скандал

Блогер, який часто у соцмережах показує “ярмарки щедрості” щодо простих смертних, просто заблокував свої сторінки у соціальних мережах, і зазначив, що правду скоро всі дізнаються.

– Не поспішайте робити висновки. Ви не знаєте всієї правди. Як можна всьому вірити? – написав Олександр.

Реакція Анни Трінчер

Блогер і співачка Анна Трінчер, яка перебуває у стосунках з Волошиним, спочатку заявила, що через вчинок парубка на неї вилилася величезна кількість хейту.

Більше того – вона спершу навіть не могла зв’язатися із блогером.

Згодом співачка опублікувала кілька stories, в яких йшлося про те, що Олександр їй написав.

У повідомленнях він запевнив, що скоро всім розкриє правду про цей скандал.

Буквально за кілька хвилин Аня закрила свою сторінку в Instagram.

Репутація ціною в iPhone: чому блогера Волошина хейтять у мережі та чи чекає на нього суд / 4 фотографии

Шахрайство чи моральний тиск? Яке покарання може чекати на Волошина?

Адвокат Іван Ліберман для Фактів ICTV прокоментував ситуацію з блогером, та зазначив, що на хлопця може чекати суд.

– Будь-яка фізична чи юридична особа, яка дає публічну обіцянку, обов’язково має її виконувати. За це передбачена цивільно-правова відповідальність, – заявив юрист.

Тобто, якщо ображена особа зі свого боку виконала умови публічної обіцянки, проте не отримала заявлену винагороду, вона може звернутися до суду.

– Тоді вже суд у примусовому порядку може стягнути із відповідача, який зробив публічну обіцянку та не виконав її, не тільки саму винагороду, але й задовольнити вимогу позивача у частині компенсації моральної шкоди та матеріальних збитків, зокрема судові витрати, – додав Іван Ліберман.

Зазвичай сума моральної компенсації складає близько 5 тис. грн.

Адвокат переконує, що у цій ситуації можна знайти ознаки шахрайства, втім, тут немає складу кримінального правопорушення.

– Я не хотів би накручувати факти, яких не має. Тому криміналу чи адмінки тут немає. Тут винятково цивільно-правові. З юридичної точки зору тут все зрозуміло, а от з моральної – він може поховати себе як людина, яка тримає слово, – запевнив юрист.

Скандал, піар чи моральне дно?

Попри заяву Олександра про те, що суспільство не знає всієї правди, неможливо заперечувати один факт – засмучену дитину на відео.

Тобто, якби це відео не потрапило в мережу, блогер просто обманював би свою аудиторію за рахунок маленької дитини.

Ще один сценарій, за яким може розвиватися ситуація, мовляв, це була постановка – і мама, і дитина грали свої ролі.

Тут теж хорошого мало, адже Волошин як інфлюенсер показує багатомільйонній аудиторії, що славу можна отримати за рахунок брудних інсинуацій.

Ну, і третій варіант, якщо блогер захоче відмити свою репутацію, та якось виправдатися. Варіантів тут може бути багато. Наприклад, таки подарує обіцяний телефон або ще щось. Також може вийти відео, в якому він розповідає, що його самого підставили, розвели і взагалі винен хтось інший.

Однак, як би ця ситуація не розвивалася, складається неприємне відчуття, що дитині не можна вірити в казку, адже той, хто може її подарувати, так само швидко може її і відібрати. А аудиторія у Волошина в TikTok – якраз діти до 18 років.

Як ставитися до цієї ситуації, кожен обирає для себе сам, але Олександру доведеться сильно постаратися і привести неспростовні докази своєї невинності, щоб відбілити репутацію блогера-філантропа.