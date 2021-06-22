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Каріна Зуєва |

Розмір повідомлю пізніше: учасниця Холостяка 11 Надін зробила операцію

Розмір повідомлю пізніше: учасниця Холостяка 11 Надін зробила операцію

Блогер і учасниця романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 Надін Медведчук зробила груди.

Дівчина поділилася фотографією, на якій зображена на лікарняному ліжку. Її груди перемотані еластичним бинтом. Також вона повідомила, що операція пройшла успішно.

– Я зробила груди. Дякую за успішну та легку операцію, – підписала блогер знімок.

Також вона пообіцяла, що розповість про причини та деталі операції пізніше.

Підписники Надін розділилися на два табори – хтось підтримав дівчину, а хтось зазначив, що і свої груди були гарні.

  • У вас були гарні груди. Для чого це?
  • Навіщо? Псуєте своє здоров’я, вставляючи чужорідне тіло в організм.
  • Усі блогери одне й те саме роблять, ніби за одним сценарієм.
  • Є комплекси та немає межі вдосконалення.
  • Вітаю! Насолоджуйся собою щомиті, – пишуть підписники Медведчук.
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Фото: Надін Медведчук

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