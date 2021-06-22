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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Скоро всі дізнаються правду: блогер Волошин вийшов на зв’язок

Олександр Волошин

Популярний український блогер Олександр Волошин вийшов на зв’язок після скандалу з дитиною в Києві.

Про це повідомила його дівчина, блогер і співачка Аня Трінчер в Instagram.

Дівчина написала, що Волошин вийшов на зв’язок і розповів подробиці історії, через яку на нього накотилася хвиля хейту з боку користувачів мережі.

За її словами, зовсім скоро Олександр всім розповість правду про те, що сталося в центрі Києва насправді.

Також Трінчер додала, що Волошин зник із соцмереж і не виходив на зв’язок, оскільки побоювався за своє життя і здоров’я. Мовляв, в мережі пропонували до $5 тис. за його розбите обличчя.

Після цих заяв Аня Трінчер зробила свою сторінку закритою.

Олександр Волошин вийшов на зв'язок
Олександр Волошин вийшов на зв'язок
Олександр Волошин вийшов на зв'язок
Олександр Волошин вийшов на зв'язок
Олександр Волошин вийшов на зв'язок
Олександр Волошин вийшов на зв'язок
Олександр Волошин вийшов на зв'язок
Олександр Волошин вийшов на зв'язок
Скоро всі дізнаються правду: блогер Волошин вийшов на зв’язок / 4 фотографии

Заради справедливості варто зазначити, що багато користувачів вже пишуть про піар, нехай і чорний. Адже у Ані днями має відбутися прем’єра нового синглу.

Скандал з Волошиним

Блогер Олександр Волошин потрапив у скандал через зйомки TikTok-ролика. Він подарував дівчинці новий iPhone 11, а потім попросив віддати його назад.

Коли мама дівчинки відмовилася це робити, Волошин запропонував їй 2 тис. грн в обмін на телефон.

Акаунти Олександра Волошина у соціальних мережах заблоковані.

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