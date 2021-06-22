Популярний український блогер Олександр Волошин вийшов на зв’язок після скандалу з дитиною в Києві.

Про це повідомила його дівчина, блогер і співачка Аня Трінчер в Instagram.

Дівчина написала, що Волошин вийшов на зв’язок і розповів подробиці історії, через яку на нього накотилася хвиля хейту з боку користувачів мережі.

За її словами, зовсім скоро Олександр всім розповість правду про те, що сталося в центрі Києва насправді.

Також Трінчер додала, що Волошин зник із соцмереж і не виходив на зв’язок, оскільки побоювався за своє життя і здоров’я. Мовляв, в мережі пропонували до $5 тис. за його розбите обличчя.

Після цих заяв Аня Трінчер зробила свою сторінку закритою.

Скоро всі дізнаються правду: блогер Волошин вийшов на зв’язок / 4 фотографии

Заради справедливості варто зазначити, що багато користувачів вже пишуть про піар, нехай і чорний. Адже у Ані днями має відбутися прем’єра нового синглу.

Скандал з Волошиним

Блогер Олександр Волошин потрапив у скандал через зйомки TikTok-ролика. Він подарував дівчинці новий iPhone 11, а потім попросив віддати його назад.

Коли мама дівчинки відмовилася це робити, Волошин запропонував їй 2 тис. грн в обмін на телефон.

Акаунти Олександра Волошина у соціальних мережах заблоковані.