У російської акторки Єлизавети Арзамасової та фігуриста Іллі Авербуха народиться син.

Стать дитини розсекретили друзі пари. Сама Єлизавета рідко ділиться подробицями особистого життя.

– Ілля і Ліза чекають сина! Не приховують цього від своїх, але і не розповідають особливо. Вони світяться щастям, – розповіли інсайдери виданню КП.

За словами інсайдерів, вагітність Арзамасової протікає нормально. Акторка почувається добре, тому все ще продовжує працювати у театрі.

Про вагітність Єлизавети Арзамасової стало відомо у квітні 2021 року. Для акторки ця дитина стане першою.

А Ілля Авербух виховує 17-річного сина Мартіна від першого шлюбу з фігуристкою Іриною Лобачовою.

Джерело: КП

Фото: Єлизавета Арзамасова