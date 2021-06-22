Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Стала відома стать майбутньої дитини Єлизавети Арзамасової

Елизавета Арзамасова

У російської акторки Єлизавети Арзамасової та фігуриста Іллі Авербуха народиться син.

Стать дитини розсекретили друзі пари. Сама Єлизавета рідко ділиться подробицями особистого життя.

– Ілля і Ліза чекають сина! Не приховують цього від своїх, але і не розповідають особливо. Вони світяться щастям, – розповіли інсайдери виданню КП.

За словами інсайдерів, вагітність Арзамасової протікає нормально. Акторка почувається добре, тому все ще продовжує працювати у театрі.

Про вагітність Єлизавети Арзамасової стало відомо у квітні 2021 року. Для акторки ця дитина стане першою.

А Ілля Авербух виховує 17-річного сина Мартіна від першого шлюбу з фігуристкою Іриною Лобачовою.

Джерело: КП

Фото: Єлизавета Арзамасова

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка