Телеведуча та співачка Регіна Тодоренко зізналася, що під час відпочинку в Туреччині пережила госпіталізацію. Артистка перехворіла на коронавірус.

– Щаслива людина, яка майже весь відпочинок хворіла на Covid-19, пережила госпіталізацію, провела день народження з коронавірусом і сиділа в ізоляції, – написала Регіна в Instagram.

Артистка зазначила, що менеджмент готелю, в якому вона відпочивала, дав їй по-людськи провести день народження.

– Я плакала, коли мене вітали люди, одягнені в скафандри. Що поробиш, такі наші реалії. Господи, нехай всі будуть здорові, – сказала зірка.

Також Тодоренко подякувала своїй мамі, яка завжди була поруч, за допомогу.

День народження Регіни зіпсував не тільки Covid-19, а й сумна новина про смерть її дідуся.

На відпочинок до Туреччини телеведуча вирушила зі своєю мамою Іриною та дворічним сином Майклом. Чоловік артистки, співак Влад Топалов залишився вдома. Спочатку закохані планували провести день народження Регіни в Лондоні, проте поїздка зірвалася через невідомі обставини.

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Фото: Регіна Тодоренко