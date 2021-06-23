Засновниця однієї з найяскравіших ініціатив Києва – Кураж Базару – Альона Гудкова народила сьогодні вранці, 23 червня, хлопчика.

Радісну новину вона повідомила в своєму Instagram, опублікувавши серію зворушливих чорно-білих знімків. На одному з фото Гудкова тримає новонародженого сина на руках, а її чоловік Олександр Гудков цілує її в лоб.

Хлопчика назвали Іваном.

– Четверо Гудкових. Ваня Гудков благополучно доставлений в наш світ сьогодні вранці, – підписала знімки Олена.

Олександр також поділився радісною новиною з підписниками в Instagram.

– Ваня Гудков. І мій всесвіт (Ред. – Альона Гудкова), – лаконічно підписав він знімок.

Для подружжя це друга дитина. В них уже є 5-річний син Матвій.

Засновницю Кураж Базару вже встигли привітати деякі зірки шоу-бізнесу, серед яких – Віра Брежнєва, Даша Квіткова, Джамала, Даша Астаф’єва, Катерина Осадча, Оля Цибульська, Alyona Alyona, Андрій Бедняков тощо.

Фото: Альона Гудкова