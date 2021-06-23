Українська співачка та головна героїня другого сезону романтичного реаліті Холостячка Злата Огнєвіч розповіла, як не варто поводитися на першому побаченні.

На особистій сторінці в Instagram Злата оприлюднила пост та зазначила, що на першій зустрічі не варто розповідати хлопцю про своїх колишніх та ваш перший поцілунок зі всіма подробицями.

Також не потрібно співати йому пісню Santa baby, в якій дівчина просить подарувати каблучку від Tiffany, кабріолет, яхту і платинову шахту.

Краще не називати хлопця “пупсиком”, “солоденьким”, “котиком”, щоб чули інші.

Крім цього, Злата не рекомендує голосно сміятися, легко похрююкуючи, та позичати гроші на першому побаченні.

У коментарях підписники зірки додали, що не варто говорити про весілля, обговорювати політику, спорт і релігію.

Я зазвичай “згадую”, що в мене є якась термінова важлива справа, щоб пошвидше закінчити побачення.

Швидко побачимо, Злата, як ти застосуєш ці секрети в спілкуванні одразу з 25 холостяками. Впевнена – буде цікавий сезон!

До речі, згадки про колишніх, та ще й у фарбах, дуже працюють! Перевірено.

Ох, ми так завжди і робимо!

Нагадаємо, що раніше Злата Огнєвіч ділилася враженнями від зйомок романтичного реаліті Холостячка.

За словами співачки, перша вечірка перевершила її очікування, оскільки всі чоловіки дуже цікаві та харизматичні. Прем’єра проекту відбудеться вже восени 2021 року.

Фото: Злата Огнєвіч