Переможниця 11 сезону Холостяка Анна Богдан дала поради щодо схуднення. Свого часу дівчині вдалося позбутися від 16 зайвих кілограм за шість місяців.
Анна сказала, що тільки робота в комплексі дасть позитивний результат, і більше того, в усіх сферах життя необхідно навести порядок. Тільки тоді ви зможете отримати здорове та гарне тіло.
Спершу Богдан радить дотримуватися правильного харчування.
– Ніяких дієт і жорстких обмежень в їжі. Їсти лише гречку без солі, закушуючи огірками – категорично не можна. В раціоні повинна бути риба, м’ясо, фрукти, овочі, каші, горіхи. Ну і звичайно нічого жирного, мучного, смаженого, – сказала Анна.
Далі вона радить виключити солодке або замінити його чимось. Сама Богдан наддає перевагу фітнес-батончикам із горіхами та сухофруктами.
Дівчина настійно рекомендує пити багато води. І не забувати про те, що тренування та спорт – це невід’ємна частина нашого життя.
– Спорт не тільки допомагає схудненню, а й чудово піднімає настрій та заряджає позитивною енергією, – вважає Анна.
Головний пункт у схудненні – любити себе та своє тіло.
– Дівчата, будуть і зриви, і сльози, і бажання все кинути. Але пам’ятайте одне. Ви робите це для себе, – сказала Богдан.
Також Анна радить не зациклюватися на цифрах на вагах, а робити побільше фото в спідній білизні, щоб дійсно побачити результат.
Дівчина зізналася, що в неї теж є розтяжки на тілі та що в цьому немає нічого страшного.
– Не ставтеся до них як до вади! Вважайте їх особливістю своєї фігури, – підсумувала Богдан.