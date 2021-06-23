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Каріна Зуєва |

Були зриви та сльози: Анна Богдан розповіла, як скинула 16 кг

Анна Богдан Холостяк 11

Переможниця 11 сезону Холостяка Анна Богдан дала поради щодо схуднення. Свого часу дівчині вдалося позбутися від 16 зайвих кілограм за шість місяців.

Анна сказала, що тільки робота в комплексі дасть позитивний результат, і більше того, в усіх сферах життя необхідно навести порядок. Тільки тоді ви зможете отримати здорове та гарне тіло.

Спершу Богдан радить дотримуватися правильного харчування.

– Ніяких дієт і жорстких обмежень в їжі. Їсти лише гречку без солі, закушуючи огірками – категорично не можна. В раціоні повинна бути риба, м’ясо, фрукти, овочі, каші, горіхи. Ну і звичайно нічого жирного, мучного, смаженого, – сказала Анна.

Далі вона радить виключити солодке або замінити його чимось. Сама Богдан наддає перевагу фітнес-батончикам із горіхами та сухофруктами.

Дівчина настійно рекомендує пити багато води. І не забувати про те, що тренування та спорт – це невід’ємна частина нашого життя.

– Спорт не тільки допомагає схудненню, а й чудово піднімає настрій та заряджає позитивною енергією, – вважає Анна.

Головний пункт у схудненні – любити себе та своє тіло.

– Дівчата, будуть і зриви, і сльози, і бажання все кинути. Але пам’ятайте одне. Ви робите це для себе, – сказала Богдан.

Також Анна радить не зациклюватися на цифрах на вагах, а робити побільше фото в спідній білизні, щоб дійсно побачити результат.

Дівчина зізналася, що в неї теж є розтяжки на тілі та що в цьому немає нічого страшного.

– Не ставтеся до них як до вади! Вважайте їх особливістю своєї фігури, – підсумувала Богдан.

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Фото: СТБ

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