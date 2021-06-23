Переможниця 11 сезону Холостяка Анна Богдан дала поради щодо схуднення. Свого часу дівчині вдалося позбутися від 16 зайвих кілограм за шість місяців.

Анна сказала, що тільки робота в комплексі дасть позитивний результат, і більше того, в усіх сферах життя необхідно навести порядок. Тільки тоді ви зможете отримати здорове та гарне тіло.

Спершу Богдан радить дотримуватися правильного харчування.

– Ніяких дієт і жорстких обмежень в їжі. Їсти лише гречку без солі, закушуючи огірками – категорично не можна. В раціоні повинна бути риба, м’ясо, фрукти, овочі, каші, горіхи. Ну і звичайно нічого жирного, мучного, смаженого, – сказала Анна.

Далі вона радить виключити солодке або замінити його чимось. Сама Богдан наддає перевагу фітнес-батончикам із горіхами та сухофруктами.

Дівчина настійно рекомендує пити багато води. І не забувати про те, що тренування та спорт – це невід’ємна частина нашого життя.

– Спорт не тільки допомагає схудненню, а й чудово піднімає настрій та заряджає позитивною енергією, – вважає Анна.

Головний пункт у схудненні – любити себе та своє тіло.

– Дівчата, будуть і зриви, і сльози, і бажання все кинути. Але пам’ятайте одне. Ви робите це для себе, – сказала Богдан.

Також Анна радить не зациклюватися на цифрах на вагах, а робити побільше фото в спідній білизні, щоб дійсно побачити результат.

Дівчина зізналася, що в неї теж є розтяжки на тілі та що в цьому немає нічого страшного.