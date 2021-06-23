Російська співачка Альбіна Джанабаєва зворушливо привітала свого чоловіка Валерія Меладзе із днем народження. 23 червня музиканту виповнилося 56 років.

На особистій сторінці в Instagram Альбіна оприлюднила сімейне фото, на якому пара позує разом з двома синами: Костянтином та Лукою.

Для фотосесії всі обрали однакові вбрання: джинси та білі сорочки. До речі, співачка вперше публічно показала свого молодшого сина Луку.

– З днем народження, коханий! Будь щасливий! – написала Джанабаєва.

У коментарях шанувальники закидали компліментами пару, а також приєдналися до привітань.

Неймовірно гарна пара та діти!

Лука! Вперше! Чудовий хлопець.

Найкращі! Приклад!

Прекрасна сім’я! Які ж ви всі гарні.

Гарні діти та гарна пара. Щастя вам!

Нагадаємо, що у квітні 2021 року Джанабаєва та Меладзе знову стали батьками. У пари народилася дівчинка Агата.

Вона стала третьою дитиною подружжя та шостою дитиною Меладзе. У співака є троє дочок від першого шлюбу з Іриною Малухіною.

Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе одружилися у 2014 році. Пара виховує двох синів: Костянтина (2004 року народження), Луку (2014) та доньку Агату. Сімейними фото пара ділиться дуже рідко.

Фото: Альбіна Джанабаєва