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Валентина Чорна |

Копія татка: дружина Макса Михайлюка показала обличчя доньки

Даша Хлистун

Дружина Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун вперше показала обличчя новонародженої доньки.

На особистій сторінці в Instagram Даша оприлюднила фото, на якому позує разом з дочкою на руках. Дівчинка у рожевій сукні дивиться в камеру та посміхається.

– Знайомтеся, Михайлюк Аріана Максимівна. ️На цьому фото вона ще така крихітка. А ось скоро їй вже два місяці, – написала Хлистун.

У коментарях підписники зазначили, що Аріана схожа на свого батька – головного героя 10 сезону романтичного реаліті Холостяк Макса Михайлюка.

  • На тата схожа! Прекрасна донька!
  • Ну така вже красуня.
  • Копія татка! Будь щаслива, Аріано!
  • Даша, яка ж вона у тебе красуня.
  • Татова доця!

Макс Михайлюк і Даша Хлистун стали батьками у квітні 2021 року. Пологи були непростими – Хлистун довелося робити кесарів розтин.

Попри те, що Макс і Даша планували партнерські пологи природним шляхом, пара щаслива стати батьками.

Фото: Даша Хлистун

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