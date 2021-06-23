Відому російську співачку МакSим поки не будуть виводити з медикаментозного сну. Лікарі чекають поки поліпшаться аналізи.

Лікарі прогнозують, що артистка проведе під ШВЛ три-чотири дні.

Піар-директор МакSим Яна Богушевська повідомила, що стан співачки стабільний, однак ніяких поліпшень поки немає.

– Стан Марини (справжнє ім’я зірки. – Ред.) стабільний, значних поліпшень або погіршень немає. Температуру вдалося збити до нормальних показників. Вона як і раніше в медикаментозному сні, виводити з якого її будуть, щойно всі показники нормалізуються, – зазначила Богушевська.

Відключати МакSим від апарату ШВЛ будуть поступово, щоб дати організму можливість функціонувати самостійно.

Що відомо про хворобу МакSим

Співачці МакSим раптово стало зле після одного з концертів. Артистка потрапила до лікарні з пневмонією і 40-відсотковим ураженням легень. Однак одразу кілька тестів показали негативний результат на коронавірус.

Через кілька днів стан МакSим погіршився, і лікарі ухвалили рішення ввести її в медикаментозну кому.

Джерело: СтарХіт