Адвокати російського актора Михайла Єфремова просять пом’якшити йому покарання. Юристи артиста Роман Філіппов і Петро Хархорін подали документ, в якому говориться, що суд не повною мірою врахував пом’якшувальні обставини.

За даними росЗМІ, адвокати Єфремова подали касаційну скаргу, в якій вказали те, що актор займався благодійністю та брав активну участь у громадському житті. А також відшкодував збитки близьким загиблого в ДТП Сергія Захарова, заплативши 4 млн 615 тис. рублів (1 млн. 733 тис. грн).

Адвокати зазначили, що на утриманні в Єфремова перебувало багато родичів. А його дружина і зовсім залишилася без роботи. Також у скарзі вказали на алкогольну залежність і психічний розлад Михайла, на який вплинули суди та слідство.

Згодом адвокат Єфремова Роман Філіппов назвав фейком повідомлення про психічний розлад.

– Захист подав скаргу, але це не пов’язано з психічним розладом. Це фейк. Це хтось спеціально воду каламутить. Недостовірна інформація, – уточнив він у коментарі Подъем.

8 червня 2020 року п’яний Михайло Єфремов влаштував ДТП у центрі Москви. Автівка актора вилетіла на зустрічну смугу та в’їхала в автофургон, пошкодивши ще кілька машин. Водій автофургона загинув від отриманих травм.

Зрештою Єфремов визнав свою провину в ДТП. Суд засудив його до 7,5 років позбавлення волі замість 8.