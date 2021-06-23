Знову за рибу гроші: Кріса Брауна звинуватили в насильстві над жінкою

Американського виконавця Кріса Брауна звинуватили в тому, що він вдарив жінку під час сварки у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Офіцер поліції Лос-Анджелеса Лізет Ломелі для Us Weekly розповіла, що 32 річний Браун перебуває під слідством у справі про побиття під час сварки. Нібито артист вдарив жінку під час словесної перепалки. Інцидент стався в п’ятницю, 18 червня.

– Жертва повідомила, що вона і Браун посварилися, і підозрюваний вдарив її. Складено протокол про злочин з нанесенням побоїв, – зазначила Ломелі.

За словами жінки, Браун так сильно вдарив її по потилиці, що у неї випала частина волосся.

Зі свого боку Кріс Браун в Instagram Storie відреагував на скандал досить лаконічно: написом YALL SO DAMN і зображення кепки. На сленгу це означає – це бісова брехня.

Кріс Браун побив Ріанну

Кріс Браун неодноразово потрапляв у cкандали через насильство над жінками. У 2009 році він сильно побив свою кохану Ріанну. Після сварки артист напав на виконавицю в машині і викинув її на трасі.

Браун сховався від поліції, але потім здався добровільно. Суд засудив його до п’яти років умовного терміну.