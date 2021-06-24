23 червня на 76-му році життя помер програміст та засновник компанії McAfee Джон Макафі. Його знайшли мертвим у в’язниці Барселони. За попередніми даними, Макафі покінчив життя самогубством.

Що відомо про Джона Макафі

У 1987 році Джон Макафі заснував компанію McAfee, яка першою у світі випустила програму-антивірус для комерційного використання. Успіх McAfee VirusSca посприяв розвитку IT-сфери загалом.

У 2010 році програміст продав власну компанію корпорації Intel за $7,6 млрд. Після цього Макафі переїхав з США до Белізу, де почав займатися вивченням антибіотиків. Але згодом влада країни запідозрила мільярдера в незаконному зберіганні зброї та виробництві наркотиків.

Скандали з Джоном Макафі

У 2012 році Макафі підозрювали у смерті сусіда Грегора Фола, якого застрелили на острові в Карибському морі. Сам мільярдер свою причетність до цієї справи заперечував.

Також Джон став відомий завдяки своїй ексцентричній поведінці. У серпні 2020 року його затримали в аеропорту Норвегії через те, що замість захисної маски від коронавірусу Макафі вирішив використати жіночу білизну.

Пізніше Макафі намагався отримати у Гватемалі політичний притулок, але його заарештували за незаконний перетин кордону та депортували до США.

Варто зазначити, що бізнесмен двічі намагався стати кандидатом у президенти США від Лібертаріанської партії.

У 2019 році в Twitter Макафі зізнався, що вже вісім років не звітував про податки, оскільки він вважає їх незаконними.

У жовтні 2020 року Макафі затримали в Барселонському аеропорту Ель-Прат за звинуваченням у несплаті податків та ненаданні податкових декларацій. За даними Мін’юсту США, прибутки бізнесмена надходили на банківські рахунки або криптовалютні акаунти, які оформлені на підставних осіб.

За ухилення від сплати податків Джону Макафі загрожувало до 30 років в’язниці. Про його смерть стало відомо за кілька годин після того, як Верховний суд Іспанії схвалив його екстрадицію в США.

Попередження Макафі про смерть

Сам Макафі називав звинувачення у свою адресу політичними. Він стверджував, що у влади існує проти нього змова.

Макафі двічі попереджав про свою смерть та наголошував на тому, що це буде не його “провина”.

У 2019 році бізнесмен публічно заявив, що уряд США погрожував йому розправою, надсилаючи “приховані повідомлення”. Мільярдер навіть зробив татуювання з написом Whackd, яке означає “вбитий” або “вийшов з гри”.

Вже у 2020 році Макафі писав, що не планує здійснювати самогубство. Він відкрито заявляв, що в нього є друзі і його все влаштовує.