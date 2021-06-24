СБУ пояснила, чому російського співака Філіпа Кіркорова зарахували до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Основною причиною такого рішення стали неодноразові пропагандистські концерти та заяви Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією.

– Співак наполягав на тому, що анексований півострів – це частина РФ. При цьому він регулярно виступав у АР Крим, в’їжджаючи на півострів поза українськими пунктами пропуску. У СБУ є докази, що Філіп Кіркоров свідомо заперечував територіальну цілісність та суверенітет України, а у своїх висловлюваннях виправдовував агресивні дії Російської Федерації, – повідомили у прес-службі СБУ.

Крім цього, 18 березня 2021 року Кіркоров брав участь у концерті, на якому він заявив, що “Крим – це його улюблене місце в Росії”.

Нагадаємо, що Філіп Кіркоров потрапив до чорного списку Мінкульту 23 червня. Співак став 201-м у переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

У травні до списку також потрапили Євген Александров, Віра Алентова, Ігор Бриль, Яків Окунь, Ельвіра Тугушева (псевдонім – Elvira T), Одісей Піпія та Денис Каганець.

Фото: Філіп Кіркоров