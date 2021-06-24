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Валентина Чорна |

СБУ пояснила, чому Кіркоров потрапив до чорного списку Мінкульту

Филипп Киркоров

СБУ пояснила, чому російського співака Філіпа Кіркорова зарахували до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Основною причиною такого рішення стали неодноразові пропагандистські концерти та заяви Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією.

– Співак наполягав на тому, що анексований півострів – це частина РФ. При цьому він регулярно виступав у АР Крим, в’їжджаючи на півострів поза українськими пунктами пропуску.

У СБУ є докази, що Філіп Кіркоров свідомо заперечував територіальну цілісність та суверенітет України, а у своїх висловлюваннях виправдовував агресивні дії Російської Федерації, – повідомили у прес-службі СБУ.

Крім цього, 18 березня 2021 року Кіркоров брав участь у концерті, на якому він заявив, що “Крим – це його улюблене місце в Росії”.

Нагадаємо, що Філіп Кіркоров потрапив до чорного списку Мінкульту 23 червня. Співак став 201-м у переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

У травні до списку також потрапили Євген Александров, Віра Алентова, Ігор Бриль, Яків Окунь, Ельвіра Тугушева (псевдонім – Elvira T), Одісей Піпія та Денис Каганець.

Фото: Філіп Кіркоров

Джерело: Укрінформ

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