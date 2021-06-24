Міністерство культури зарахувало російського співака Філіпа Кіркорова до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Звернення від Служби безпеки України стосовно виконавця з РФ надійшло до міністерства ще 11 червня.

У відомстві наголошують, що процедура здійснюється автоматично.

– Згідно з чинним законодавством повноважень вирішувати, “зараховувати” чи “не зараховувати” до списків, міністерство не має, лише оприлюднює перелік та оновлює, – зазначили в мінкульті.

Філіп Кіркоров став 201-м у переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Співак на зарахування його до “чорного списку” поки не відреагував.

18 червня список осіб, які не можуть відвідувати Україну, поповнив російський музикант, фронтмен гурту Земляни Сергій Скачков.

28 травня туди зарахували ще сімох осіб. Серед них – актор Євген Александров, акторка Віра Алентова, композитор Ігор Бриль, піаніст Яків Окунь, співачка Ельвіра Тугушева (псевдонім – Elvira T), президент Фонду сприяння розвитку науки, культури і кіно Одіссей, засновник кінокомпанії Таврида фільм Одіссей Піпія та оператор Фонду Денис Каганець.

Джерело: Мінкульт

Фото: Філіп Кіркоров