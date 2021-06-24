Російський продюсер і композитор Максим Фадєєв схуд на 127 кілограмів. Він зробив це без хірургічного та медикаментозного втручання.
Фадєєв розповів, що на 127 кілограмів він схуд за власною системою й анонсував вихід своєї програми для скидання зайвої ваги.
Для розробки програми продюсер залучив спеціально навчених людей, які допомогли йому її написати. Вона складена на основі всіх записів і спостережень за тим, як він худнув.
– Ось тепер про це можна говорити. Тепер це не просто слова – це вже наука! Тепер програма для схуднення від мене буде підкріплена науковими та медичними висновками, – написав Фадєєв в Instagram.
Продюсер сказав, що незабаром він представить свою програму, яка переверне уявлення про багато що.
Підписники Максима залишили безліч компліментів під його публікацією.
- Саме ви напоумили мене зайнятися собою.
- Ви великий молодець.
- Чудова форма.
- Чудовий результат.
- Просто інша людина – здорова, гарна, молода.
- Ви стали ще краще. – Пишуть користувачі мережі.
Влітку 2020 року Максим Фадєєв здивував своїх шанувальників, опублікувавши знімок, на якому одягнений у власні шорти. Однак замість двох штанин він помістився тільки в одну.
– Це мої шорти. Мінус 100, – підписав Фадєєв знімок.
На досягнутому результаті продюсер зупинятися не став.
Раніше Фадєєв говорив, що його вага була 211 кілограмів.