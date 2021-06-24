Російський продюсер і композитор Максим Фадєєв схуд на 127 кілограмів. Він зробив це без хірургічного та медикаментозного втручання.

Фадєєв розповів, що на 127 кілограмів він схуд за власною системою й анонсував вихід своєї програми для скидання зайвої ваги.

Для розробки програми продюсер залучив спеціально навчених людей, які допомогли йому її написати. Вона складена на основі всіх записів і спостережень за тим, як він худнув.

– Ось тепер про це можна говорити. Тепер це не просто слова – це вже наука! Тепер програма для схуднення від мене буде підкріплена науковими та медичними висновками, – написав Фадєєв в Instagram.

Продюсер сказав, що незабаром він представить свою програму, яка переверне уявлення про багато що.

Підписники Максима залишили безліч компліментів під його публікацією.

Саме ви напоумили мене зайнятися собою.

Ви великий молодець.

Чудова форма.

Чудовий результат.

Просто інша людина – здорова, гарна, молода.

Ви стали ще краще. – Пишуть користувачі мережі.

Влітку 2020 року Максим Фадєєв здивував своїх шанувальників, опублікувавши знімок, на якому одягнений у власні шорти. Однак замість двох штанин він помістився тільки в одну.

– Це мої шорти. Мінус 100, – підписав Фадєєв знімок.

На досягнутому результаті продюсер зупинятися не став.

Раніше Фадєєв говорив, що його вага була 211 кілограмів.