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Євгенія Шапоренко |

Тімберлейк підтримав Брітні Спірс у боротьбі проти батька-опікуна

Тімберлейк підтримав Брітні Спірс у боротьбі проти батька-опікуна

Відомий артист та колишній коханий Брітні Спірс, Джастін Тімберлейк підтримав співачку в боротьбі проти її батька-опікуна.

– Після всього, що ми сьогодні побачили, ми повинні підтримати Брітні в цей непростий час. Попри все, що було в минулому, гарне і погане, і не важливо, як давно це було. Все, що зараз з нею відбувається – це неправильно, – пише Джастін.

Він зазначив, що нікого і ніколи не можна утримувати проти їхньої волі.

– Ми з Джесс (Джесікою Біл – дружиною Джастіна- Ред.) надсилаємо любов і підтримку Брітні. Сподіваємося, що суд і її сім’я ухвалять правильне рішення і дадуть їй можливість жити так, як вона хоче, – зазначив Тімберлейк.

Звернення Брітні Спірс в суді: Тімберлейк підтримав співачку

Опікунство над Брітні Спірс

З 2008 року Брітні Спірс перебуває під опікою свого батька. Таке рішення ухвалив суд, коли співачка потрапила в психіатричну лікарню через проблеми з алкоголем і наркотиками. Опікунство передбачає повний контроль над її життям і фінансами.

Однак, попри такий стан здоров’я, артистка продовжує випускати пісні і давати концерти, заробляючи мільйони доларів.

23 червня 2021 року Брітні Спірс дала свідчення у справі про її опікунство. Артистка вперше публічно зізналася, що перебуває під опікою проти своєї волі, ба більше терапія, яку вона проходить, лише шкодить здоров’ю.

39-річна Спірс попросила скасувати опіку батька Джеймса Спірса.

Фото: Depositphotos

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