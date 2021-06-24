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Євгенія Шапоренко |

Вирішив зекономити на рекламі: скандал блогера Волошина з iPhone виявився хайпом

Вирішив зекономити на рекламі: скандал блогера Волошина з iPhone виявився хайпом

Блогер Олександр Волошин зізнався, що ситуація з дитиною і відібраним телефоном була постановкою спочатку і до кінця.

Мовляв, так зване злите відео зробили заради всеукраїнської слави. Тобто, у такий спосіб він просто вирішив пограти на почуттях людей.

На початку відео блогер бідкається щодо цієї ситуації, вибачається перед дівчинкою та її мамою. Однак потім пролунав сигнал Стоп. Знято і Волошин запитує у оператора: Нормально зіграв? Далі він переказав весь свій шлях до успіху, назвавши себе глибокою людиною. Цікаво, що Олександр розповідав про себе у третій особі.

Потім блогер показав, що ролик постановка, а дівчинка таки отримала телефон.

Однак загалом у підсумку блогер зазначив: реклама в ЗМІ та у блогерів коштує задорого, а чорний піар допоміг значно заощадити на цьому.

Напередодні блогер Олександр Волошин потрапив у скандал через зйомки TikTok-ролика. Він ніби подарував дівчинці новий iPhone 11, а потім попросив віддати його назад.

Коли мама дівчинки відмовилася це робити, Волошин запропонував їй 2 тис. грн в обмін на телефон.

Акаунти Олександра Волошина у соціальних мережах були заблоковані.

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