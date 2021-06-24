Забороняє бачити дітей і вагітніти: звернення Брітні Спірс у суді проти батька

Американська співачка Брітні Спірс дала свідчення в суді Лос-Анджелеса у справі про її опікунство. Артистка вперше публічно зізналася, що перебуває під опікою проти своєї волі, ба більше терапія, яку вона проходить, лише шкодить здоров’ю.

39-річна Спірс попросила скасувати опіку батька Джеймса Спірса.

– Я нещасна, я не можу спати, я дуже зла, це безумство. Я просто хочу повернути собі своє життя. Я не повинна перебувати під опікою, якщо я можу працювати, – заявила Брітні.

За словами Спірс, під час примусового лікування їй призначили літій, через який співачка відчувала себе п’яною.

– Літій – дуже, дуже сильні і зовсім інші ліки в порівнянні з тими, до яких я звикла. Ви можете стати розумово відсталим, якщо приймете занадто багато, якщо будете приймати його довше п’яти місяців, – зазначила виконавиця.

Співачка додала, що люди, які контролюють її життя, не дозволяють вагітніти. За словами Брітні Спірс, її змусили поставити внутрішньоматкову спіраль.

– Я хочу вийти заміж і народити дитину. Але мені сказали, що під опікою я не зможу це зробити, – розповіла Спірс у суді.

Також вона додала, що батько експлуатує її заради грошей, бо їй доводиться працювати кожен день по 10 годин без вихідних. Після масштабних турів її чекають концерти у Вегасі або репетиції нових виступів. Варто зазначити, що Брітні давно не з’являється на різного роду преміях та світських заходах, проте розклад її концертів на офіційних сторінках постійно оновлюється.

– Якби я не проводила ніяких зустрічей і не працювала з 08.00 до 18.00 вечора, тобто по 10 годин на день, сім днів на тиждень, без вихідних, я б не змогла бачитися зі своїми дітьми або хлопцем, – підкреслила Спірс.

Коли Брітні закінчила свій виступ, то адвокат Джеймса Спірса Вівіан Лі Торін зачитала в суді коротку заяву від імені свого клієнта: Він шкодує, що його дочка страждає і відчуває такий сильний біль. Містер Спірс любить свою дочку і дуже за нею сумує.

Опікунство над Брітні Спірс

З 2008 року Брітні Спірс перебуває під опікою свого батька. Таке рішення ухвалив суд, коли співачка потрапила в психіатричну лікарню через проблеми з алкоголем і наркотиками. Опікунство передбачає повний контроль над її життям і фінансами.

Однак, попри такий стан здоров’я, артистка продовжує випускати пісні і давати концерти, заробляючи мільйони доларів.

Шанувальники давно запідозрили недобре. Адже Брітні часто публікує досить неоднозначні пости в Instagram.

Якщо тобі потрібна допомога, одягни жовте в наступному відео – якось такі підписи з’явилися під одним з постів Брітні. І дійсно на наступному відео вона з’явилася в жовтому.

Співачка кілька разів намагалася через суд позбавити свого батька опікунства, проте суд не був прихильним до неї. У березні 2021 року Брітні Спірс знову звернулася до суду.