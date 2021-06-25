Ані Лорак і Maruv заскочили в обіймах Кіркорова на фестивалі в Росії

Відомих виконавиць Ані Лорак і Maruv зняли в обіймах російського артистка Філіпа Кіркорова, якому напередодні закрили в’їзд в Україну.

Знімки опублікував Кіркоров в Instagram, зазначивши, що це його гарячі друзі.

Фото були зроблені на відкритті російського музичного фестивалю ЖАРА.

– ЖАРА і мої гарячі друзі! – підписав фото Кіркоров.

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До речі, серед друзів Бедросовича значиться і Лепс, якому також заборонений в’їзд в Україну.

Заборона на в’їзд в Україну Кіркорову

23 червня Філіп Кіркоров потрапив до чорного списку Мінкульту. Співак став 201-м у переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Головною причиною такого рішення стали неодноразові пропагандистські концерти та заяви Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією.