Ані Лорак і Maruv заскочили в обіймах Кіркорова на фестивалі в Росії

Відомих виконавиць Ані Лорак і Maruv зняли в обіймах російського артистка Філіпа Кіркорова, якому напередодні закрили в’їзд в Україну.
Знімки опублікував Кіркоров в Instagram, зазначивши, що це його гарячі друзі.
Фото були зроблені на відкритті російського музичного фестивалю ЖАРА.
– ЖАРА і мої гарячі друзі! – підписав фото Кіркоров.
До речі, серед друзів Бедросовича значиться і Лепс, якому також заборонений в’їзд в Україну.
Заборона на в’їзд в Україну Кіркорову
23 червня Філіп Кіркоров потрапив до чорного списку Мінкульту. Співак став 201-м у переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.
Головною причиною такого рішення стали неодноразові пропагандистські концерти та заяви Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією.