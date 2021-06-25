Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Ані Лорак і Maruv заскочили в обіймах Кіркорова на фестивалі в Росії

Ані Лорак і Maruv заскочили в обіймах Кіркорова на фестивалі в Росії

Відомих виконавиць Ані Лорак і Maruv зняли в обіймах російського артистка Філіпа Кіркорова, якому напередодні закрили в’їзд в Україну.

Знімки опублікував Кіркоров в Instagram, зазначивши, що це його гарячі друзі.

Фото були зроблені на відкритті російського музичного фестивалю ЖАРА.

– ЖАРА і мої гарячі друзі! – підписав фото Кіркоров.

Читайте
Кіркоров заспівав українською у відповідь на чорний список Мінкульту

До речі, серед друзів Бедросовича значиться і Лепс, якому також заборонений в’їзд в Україну.

Заборона на в’їзд в Україну Кіркорову

23 червня Філіп Кіркоров потрапив до чорного списку Мінкульту. Співак став 201-м у переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Головною причиною такого рішення стали неодноразові пропагандистські концерти та заяви Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка