Принц Гаррі повертається до Британії, проте без Меган Маркл

Герцог Сассекський, якого всі знають як принца Гаррі вирушив на батьківщину до Великої Британії. Проте полетів він без дружини Меган Маркл, яка залишилася у Лос-Анджелесі, щоб доглядати за двома дітьми.

Найімовірніше Гаррі вирушив до Британії, щоб 1 липня бути присутнім на відкритті статуї його матері принцеси Діани. Захід відбудеться в день 60-річного ювілею принцеси Уельської в Кенсінгтонському палаці, де жила Діана з Чарльзом і синами.

До речі, це буде перша зустріч Гаррі з Вільямом після похорон їх дідуся принца Філіпа.

Гаррі та Вільям звинуватили ЗМІ у смерті принцеси Діани

Принц Гаррі та Вільям розкритикували корпорацію BBC за скандальне інтерв’ю принцеси Діани журналісту Мартіну Баширу.

Гаррі та Вільям переконані – саме це інтерв’ю зіпсувало стосунки в королівській родині, розвинуло у принцеси Діани параною і замкнутість, а також вплинуло на її смерть.

Принцеса Вельська Діана загинула 31 серпня 1997 року внаслідок травм, отриманих в автокатастрофі.