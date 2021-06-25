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Євгенія Шапоренко |

Принц Гаррі повертається до Британії, проте без Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

Герцог Сассекський, якого всі знають як принца Гаррі вирушив на батьківщину до Великої Британії. Проте полетів він без дружини Меган Маркл, яка залишилася у Лос-Анджелесі, щоб доглядати за двома дітьми.

Найімовірніше Гаррі вирушив до Британії, щоб 1 липня бути присутнім на відкритті статуї його матері принцеси Діани. Захід відбудеться в день 60-річного ювілею принцеси Уельської в Кенсінгтонському палаці, де жила Діана з Чарльзом і синами.

Принцесса Диана

До речі, це буде перша зустріч Гаррі з Вільямом після похорон їх дідуся принца Філіпа.

Гаррі та Вільям звинуватили ЗМІ у смерті принцеси Діани

Принц Гаррі та Вільям розкритикували корпорацію BBC за скандальне інтерв’ю принцеси Діани журналісту Мартіну Баширу.

Гаррі та Вільям переконані – саме це інтерв’ю зіпсувало стосунки в королівській родині, розвинуло у принцеси Діани параною і замкнутість, а також вплинуло на її смерть.

Принцеса Вельська Діана загинула 31 серпня 1997 року внаслідок травм, отриманих в автокатастрофі.

Джерело: Daily Mail

Фото: Getty Images

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