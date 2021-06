Американську співачку Ріанну та реп-виконавця A$AP Rocky не хотіли пускати до нічного клубу в Нью-Йорку.

Охоронець попросив музикантів пред’явити ID-картки для підтвердження особистості. Але, очевидно, артисти не взяли їх з собою.

На відео, яке оприлюднили в YouTube, можна побачити як A$AP Rocky у шкіряній куртці енергійно жестикулює та намагається щось пояснити охоронцеві.

В цей же час Ріанна стоїть поруч у рожевому капелюсі.

Шанувальники артистки впевнені, що причиною такої поведінки охоронця стало те, що він не впізнав артистку.

Тим більше, з релізу останнього альбому Ріанни ANTI пройшло вже п’ять років.

Також прихильники підкололи співачку, зазначивши, що причиною інциденту стало те, що поруч з нею не було репера Дрейка.

Drake at home like: That never would’ve happened if she was with me. ???????????? pic.twitter.com/RQFwcVvGS3

— Black AF ???????????? (@ContessaJaneexo) June 24, 2021