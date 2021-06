Американський актор Ченнінг Татум вперше показав обличчя своєї 8-річної доньки Еверлі.

На особистій сторінці в Instagram Ченніг оприлюднив фото, на якому позує разом дочкою на березі океану. Він зазначив, що весело проводить час разом з Еверлі.

– Крихітко, ти моє все! Ти мій світ і моє серце! Бачите повний місяць на цьому фото? Нам розповіли легенду про русалку, яка з’являється при повному місяці. І ми побігли у воду шукати її, грали паличками, які світяться, щоб привернути її увагу. Ти сказала, що доторкнулася до русалки і побачила її хвіст. Одного разу ти прочитаєш це і, я сподіваюся, розсмієшся, – підписав фото Ченнінг.

Еверлі – це донька актора від шлюбу з Дженною Деван. Пара розлучилася у 2018 році після 9 років спільного життя.

Після розлучення Ченнінга Татума з Дженною Деван актор домігся спільної опіки над дочкою.

Він навіть написав книгу The One and Only Sparkella спеціально для Еверлі. За короткий проміжок часу твір став бестселером серед дитячих книг.