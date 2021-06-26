Уражено 75% легенів: стало відомо про стан співачки МакSим

Відома російська співачка МакSим як і раніше перебуває у штучній комі, а її легені вражено на 75%.

За словами представників артистки, її підключили до апарату штучної вентиляції легенів, а стан знаменитості залишається стабільно важким.

Як уточнила піар-менеджер співачки Яна Богушевская, її показники досить швидко погіршилися. Саме тому медики вирішили підключити співачку МакSим до ШВЛ.

Більш того, за останні дні лікарі не помітили жодних покращень або погіршень.

Подробиці щодо хвороби МакSим

Співачка занедужала після одного з концертів. В результаті її госпіталізували з підозрою на коронавірус. Але тести показали негативний результат.

Медики вирішили не виводити артистку з медикаментозного сну, поки аналізи не покращаться.

Відключати виконавицю від апарату ШВЛ будуть поступово, щоб її організм міг почати функціонувати без сторонньої допомоги.