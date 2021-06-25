Американська співачка Брітні Спірс вибачилася перед шанувальниками за те, що два роки зображала ідеальне життя.

Зірка опублікувала звернення в Instagram, в якому написала, що хоче розповісти свою таємницю.

– Я вірю, що всі люди хочуть казкового життя. І мої публікації показували, що моє життя виглядає саме так. Я думаю, що ми всі цього прагнемо, – написала Брітні.

Вона сказала, що ця риса була однією з найкращих в її матері – неважливо, який був день, але вона завжди прикидалася, що все добре.

– Я звертаю на це увагу людей, тому що не хочу, щоб вони думали, що моє життя ідеальне. Тому що це не так. І якщо ви читали про мене новини цього тижня, тоді знаєте, як насправді, – продовжила Спірс.

Співачка принесла вибачення за те, що вводила своїх шанувальників в оману, ніби останні два роки з нею все було добре. Також вона задалася питанням – хто не хоче виставляти своє життя в Instagram у гарному світлі?

– Я зробила це через свою гордість. Мені соромно було розповісти, як все насправді. Хочете вірте, хочете ні, але таке вдавання мені допомогло. Я вирішила опублікувати це звернення, тому що пройшла через пекло, – сказала Брітні.

Артистка підсумувала, що Instagram став її віддушиною, оскільки вона могла ділитися своїм життям і відчувати, що вона важлива, незважаючи на пережите.

– Тепер я вирішила читати більше казок, – завершила своє звернення Спірс.

Підписники підтримали виконавицю та сказали, що їй нема за що вибачатися.

Напередодні Брітні Спірс вперше з’явилася в суді та публічно зізналася, що перебуває під опікою проти своєї волі.

Співачка попросила скасувати опіку її батька Джейсма Спірса. Також вона розповіла, що під час примусового лікування їй призначили літій, через який вона себе недобре почувала. До всього іншого, Брітні не дозволяли вагітніти та змусили поставити внутрішньоматкову спіраль.

Опікунство над Брітні Спірс

Брітні Спірс перебуває під опікою свого батька понад 12 років . Суд його призначив опікуном, коли виконавиця потрапила в психіатричну лікарню. Відтоді її життя та фінанси повністю контролюють.

Шанувальники давно запідозрили щось недобре та навіть започаткували рух #FreeBritney.