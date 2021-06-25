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Валентина Чорна |

Жадан назвав 5 улюблених книг незалежної України

Сергій Жадан

Український письменник Сергій Жадан поділився враженнями від Книжкового арсеналу 2021 та назвав Фактам ICTV топ-5 улюблених книг часів незалежної України.

Сергій Жадан переконаний, що цьогорічний міжнародний фестиваль Книжковий арсенал є доказом того, що люди скучили за масштабними подіями.

–  Приємно бачити давніх знайомих, видно, як люди скучили один за одним та за такими масштабними подіями. Тому Книжковий Арсенал 2021 – це такий крихкий промінь надії на те, що все відновиться і повернеться у своє русло, і ми далі будемо займатися справами, які дуже любимо.

Я, звичайно, дуже тішуся, що не довелося знову все переносити і відтерміновувати, – розповів Сергій.

На заході письменник презентує нову збірку поезії Псалом авіації. За його словами, книга значним чином відрізняється від його попередніх збірок.

Сергій Жадан розповів про Книжковий арсенал 2021 та улюблені книги
Сергій Жадан розповів про Книжковий арсенал 2021 та улюблені книги
Сергій Жадан розповів про Книжковий арсенал 2021 та улюблені книги
Сергій Жадан розповів про Книжковий арсенал 2021 та улюблені книги
Сергій Жадан розповів про Книжковий арсенал 2021 та улюблені книги
Сергій Жадан розповів про Книжковий арсенал 2021 та улюблені книги
Сергій Жадан розповів про Книжковий арсенал 2021 та улюблені книги
Сергій Жадан розповів про Книжковий арсенал 2021 та улюблені книги
Жадан назвав 5 улюблених книг незалежної України / 4 фотографии

– Для мене це особлива збірка. Мені здається, вона різниться від попередніх книжок інтонаційно, метафорично і, власне, за оптикою, яка там присутня. І мені самому цікаво, наскільки це буде помітно читачеві.

Для мене це книга, яка пов’язана з минулим роком і тими обставинами, в яких ми опинилися. Там багато простору, багато повітря і ми змогли це все зафіксувати, – поділився Жадан.

Найкращі книги незалежної України – топ-5 Жадана

Першим у списку улюблених книг Жадана опинився роман Юрія Андруховича Рекреації. Це твір, який перенесе вас на початок 90-х та покаже, як компанія українських поетів зібралася у міфічному галицькому містечку Чортопіль на свято Воскресаючого Духу.

Наступна книга, яку відзначив Сергій, це Польові дослідження з українського сексу від Оксани Забужко. Це один із перших феміністичних романів, в якому письменниця розмірковує про українську та жіночу ідентичність.

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Також варто звернути увагу на твір Олеся Ульяненка Stalinka. Це історія про те, як головному герою вдалося вижити у світі хаосу, обману та розпусти.

Наступна книга –  Мондеґрін. Пісні про смерть і любов від Володимира Рафєєнка. В основі сюжету лежить історія переселенця, який переїжджає до столиці і починає натхненно опановувати українську.

І п’ятою книгою, яку відзначив Жадан, є роман Юрка Покальчука Те, що на споді, в якому автор відверто та щиро говорить про секс.

Нагадаємо, що міжнародний фестиваль Книжковий арсенал триватиме з 23 до 27 червня. Загалом в рамках заходу представлені 180 видавництв, а на відвідувачів чекає понад 250 івентів.

Однак через пандемію коронавірусу кількість квитків обмежена. Їх можна придбати лише онлайн, і лише на певні часові проміжки.

Фото: Сергій Жадан

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