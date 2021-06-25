Сергій Жадан розповів про Книжковий арсенал 2021 та улюблені книги

Український письменник Сергій Жадан поділився враженнями від Книжкового арсеналу 2021 та назвав Фактам ICTV топ-5 улюблених книг часів незалежної України.

Сергій Жадан переконаний, що цьогорічний міжнародний фестиваль Книжковий арсенал є доказом того, що люди скучили за масштабними подіями.

– Приємно бачити давніх знайомих, видно, як люди скучили один за одним та за такими масштабними подіями. Тому Книжковий Арсенал 2021 – це такий крихкий промінь надії на те, що все відновиться і повернеться у своє русло, і ми далі будемо займатися справами, які дуже любимо. Я, звичайно, дуже тішуся, що не довелося знову все переносити і відтерміновувати, – розповів Сергій.

На заході письменник презентує нову збірку поезії Псалом авіації. За його словами, книга значним чином відрізняється від його попередніх збірок.

Жадан назвав 5 улюблених книг незалежної України / 4 фотографии

– Для мене це особлива збірка. Мені здається, вона різниться від попередніх книжок інтонаційно, метафорично і, власне, за оптикою, яка там присутня. І мені самому цікаво, наскільки це буде помітно читачеві.

Для мене це книга, яка пов’язана з минулим роком і тими обставинами, в яких ми опинилися. Там багато простору, багато повітря і ми змогли це все зафіксувати, – поділився Жадан.

Найкращі книги незалежної України – топ-5 Жадана

Першим у списку улюблених книг Жадана опинився роман Юрія Андруховича Рекреації. Це твір, який перенесе вас на початок 90-х та покаже, як компанія українських поетів зібралася у міфічному галицькому містечку Чортопіль на свято Воскресаючого Духу.

Наступна книга, яку відзначив Сергій, це Польові дослідження з українського сексу від Оксани Забужко. Це один із перших феміністичних романів, в якому письменниця розмірковує про українську та жіночу ідентичність.

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Також варто звернути увагу на твір Олеся Ульяненка Stalinka. Це історія про те, як головному герою вдалося вижити у світі хаосу, обману та розпусти.

Наступна книга – Мондеґрін. Пісні про смерть і любов від Володимира Рафєєнка. В основі сюжету лежить історія переселенця, який переїжджає до столиці і починає натхненно опановувати українську.

І п’ятою книгою, яку відзначив Жадан, є роман Юрка Покальчука Те, що на споді, в якому автор відверто та щиро говорить про секс.

Нагадаємо, що міжнародний фестиваль Книжковий арсенал триватиме з 23 до 27 червня. Загалом в рамках заходу представлені 180 видавництв, а на відвідувачів чекає понад 250 івентів.

Однак через пандемію коронавірусу кількість квитків обмежена. Їх можна придбати лише онлайн, і лише на певні часові проміжки.

Фото: Сергій Жадан