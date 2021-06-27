Кіркорова виключили з чорного списку Мінкульту

Кіркоров офіційно більше не є небезпечним для України – на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України наразі відсутнє його прізвище у списку.

Водночас наказ міністра про внесення Кіркорова до списку осіб, що становлять загрозу нацбезпеці України, та офіційний прес-реліз відомства про це є.

23 червня Мінкульт вніс Кіркорова до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України. Співакові заборони в’їзд на територію України. Профільне міністерство зробило це за рекомендаціями СБУ.

Однак наразі чорний список Мінкульту не містить прізвища Кіркорова.

Як повідомили у Мінкульті, там отримали лист від Служби безпеки України, з проханням відізвати попередній лист щодо включення Філіпа Кіркорова з попереднього переліку осіб, що загрожуть національній безпеці України, тому виключає Кіркорова з цього списку.

– Відповідно до нового листа Служби безпеки України, з проханням відізвати попередній лист щодо включення Філіпа Кіркорова з попереднього переліку осіб, що загрожують національній безпеці України, – МКІП виключає Кіркорова з цього списку, – зазначено на сайті відомства.

Також там додали, що обидва накази, як про включення, так і скасування включення, видані на підставі відповідних листів СБУ.

– Вони згідно до ст. 15 закону Про кінематографію передбачають безумовність дій МКІП щодо включення чи виключення громадян іноземних держав з переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці, – написали на сайті МКІП.

І додали, що включаючи чи виключаючи тих чи інших осіб з переліку міністерство здійснює лише адміністративну технічну дію щодо оприлюднення у визначений законодавством спосіб рішення компетентних органів (у даному разі СБУ) щодо кваліфікування дій іноземних громадян, які призводять до їх включення до переліку осіб що становлять загрозу національній безпеці.

При цьому як причини включення, так і причини виключення осіб зі списку СБУ у своїх листах до Мінкульт не зазначає.

Російський співак Філіп Кіркоров прокоментував рішення Мінкульту України та СБУ щодо внесення його до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці країни.