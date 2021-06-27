МастерШеф.Селебріті: в четвертому випуску сильнішою виявилася команда блондинок

Увечері суботи, 26 червня, відбувся четвертий випуск кулінарного шоу МастерШеф.Селебріті – на кухні змагалися зіркові блондинки та брюнетки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин ????Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

У цьому випуску участь в команді червоних брали Олена Шоптенко, Ірина Федишин та Світлана Вольнова, а в команді синіх – Надія Матвєєва, Мішель Андраде та Олександра Зарицька.

Спочатку була естафета, де обом командам потрібно було приготувати вареники з картоплею під грибним соусом.

За це випробування давали один бал, який отримали брюнетки, приготувавши найсмачнішу страву.

На другому етапі був кулінарний крокодил – представники кожної з команд дивилися на оригінальне блюдо та без слів мали пояснити які в ньому інгредієнти і в якій послідовності їх потрібно готувати.

Блондинки готували виноградно-яблучні оладки з фінікової пастою, а брюнетки – креветки під кокосово-томатним соусом. Бал в цьому конкурсі отримали червоні.

Умовою третього конкурсу було приготування фаршированих перців під соусом бешамель. При цьому кухонне приладдя знаходилися в двох різних коробках – в одному новенький посуд, а в іншому – покручені вилки, шпатель та дірява каструля.

Командам задали 10 питань, і ті, хто відповів на більшість з них вірно, а це – брюнетки, отримували кращі інструменти.

Незважаючи на гірше кухонне приладдя в конкурсі, а отже і у випуску, перемогла команда блондинок – Олена Шоптенко, Світлана Вольнова та Ірина Федишин.

Третій випуск МастерШеф.Селебріті

Минулого тижня в кулінарному шоу МастерШеф.Селебріті змагалися головні холостяки і холостячки країни.

Олексій Тригубенко, Андрій Рибак і Ілля Рибальченко протистояли Юлі “Зайці”, Джесіці та Дани.

Детальніше про те, що відбувалося на проекті читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Ірина Федишин