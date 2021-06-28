Українська співачка Наталія Могилевська виграла спір з фітнес-тренером Анітою Луценко. Виконавиця вирішила взяти участь у її челенджі під назвою 26 червня зуб даю.

Могилевська пообіцяла підстригтися налисо, якщо програє суперечку. За три тижні українська зірка схудла на чотири кілограми.

Співачка в останній момент скинула 300 грамів, які їй потрібні були для виграшу спору. В останній день вранці на вагах відмітку показала 72,9 кг.

До кінця парі залишалося декілька годин, однак зірка вирішила не здаватися. Незабаром Могилевська пішла в баню, у якій вирішила сидіти до тих пір, поки ці 300 грамів не підуть.

Уже ввечері вона побачила, що важить 72,6 кг. Таким чином Могилевська виграла спір з фітнес-тренером.

На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram Могилевська також опублікувала відео з телеведучими Лесею Нікітюк та Сергієм Притулою, де вони нібито стрижуть артистку.

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Фото: Наталя Могилевська

Джерело: Наталя Могилевська