Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Юлія Захарченко |

Cardi B вдруге стане мамою

Карді Бі

28-річна співачка Cardi B готується вдруге стати мамою. Про це стало відомо на церемонії вручення премії BET 2021.

Американська хіп-хоп виконавиця на сцену у дуеті з реп-гуртом Migos вийшла з круглим животом.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Cardi B Fanpage (@kardicute)

Cardi B обрала для виступу чорний блискучий комбінезон від Dolce&Gabbana з великим вирізом на животі.

Cardi B також опублікувала фотографію на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, на якій відмітила свого 29-річного чоловіка, репера Offset (одного з учасників Migos).

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Cardi B (@iamcardib)

Закохані почали зустрічатися у 2017 році та незабаром одружилися. У пари є дочка Калчер, яку співачка народила у 2018 році.

Через п’ять місяців після народження спільної доньки Cardi B та Offset оголосили про розставання, проте трохи згодом пара помирилася.

Читайте
Chanel та Dior: Cardi B показала колекцію сумок своєї 2-річної доньки

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка