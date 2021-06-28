28-річна співачка Cardi B готується вдруге стати мамою. Про це стало відомо на церемонії вручення премії BET 2021.
Американська хіп-хоп виконавиця на сцену у дуеті з реп-гуртом Migos вийшла з круглим животом.
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Cardi B обрала для виступу чорний блискучий комбінезон від Dolce&Gabbana з великим вирізом на животі.
Cardi B також опублікувала фотографію на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, на якій відмітила свого 29-річного чоловіка, репера Offset (одного з учасників Migos).
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Закохані почали зустрічатися у 2017 році та незабаром одружилися. У пари є дочка Калчер, яку співачка народила у 2018 році.
Через п’ять місяців після народження спільної доньки Cardi B та Offset оголосили про розставання, проте трохи згодом пара помирилася.