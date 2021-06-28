Акторка та героїня романтичного реаліті Холостячка Ксенія Мішина та її коханий, комік Олександр Еллерт, вперше показали свої парні татуювання.

Фотографію з малюнком опублікувала Ксенія Мішина на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Закохані Мішина та Еллерт зробили на своїх тілах дуже символічні татуювання – маленькі сердечка. На фотознімку, яке показала акторка, пара лежить яхті, піднявши ноги догори.

Ксенія Мішина зробила собі на нозі тату з червоним серцем, а Олександр Еллерт з зеленим. Символічно, що такі смайлики вони надсилають один одному у фотоблозі.

– За традицією надіслали одне одному наші сердечка. Назавжди, – написала у пості Ксенія Мішина.

Користувачам соціальної мережі дуже сподобався вчинок закоханих. У коментарях до допису вони пишуть, що обожнюють пару Мішиної та Еллерта.