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Юлія Захарченко |

Премія BET Awards 2021: хто переміг та скандали на церемонії нагородження

Премія BET Awards 2021: хто переміг та скандали на церемонії нагородження

У ніч з неділі на понеділок в Лос-Анджелесі відбулася щорічна музична премія BET Awards.

Минулого року через пандемію Covid-19 церемонія відбулася в онлайн-форматі, однак у 2021 році артисти наживо перебували на церемонії нагородження.

Ведучою цього заходу стала акторка Тараджі Хенсон. Під час промови зірка підкреслила, що рада знову побачитися з публікою після довгої перерви.

Список переможців премії BET Awards

  • Альбом року – Jazmine Sullivan – Heaux Tales;
  • Найкраща хіп-хоп-артистка – Megan Thee Stallion;
  • Найкращий хіп-хоп-артист – Lil Baby;
  • Найкраща група – Silk Sonic;
  • Найкраща колаборація – Cardi B – WAP feat. Megan Thee Stallion;
  • Відео року – Cardi B – WAP feat. Megan Thee Stallion;
  • BET Her Award (нагорода найкращому артисту в стилі неосоул або традиційного R & B) – SZA – Good Days;
  • Найкращий новий артист – Giveon;
  • Найкраща R&B/поп-артистка – H.E.R.;
  • Найкращий R&B/поп-артист – Chris Brown;
  • Нагорода імені Боббі Джонса за найкраще госпел-виконання – Kirk Franklin – Strong God;
  • Вибір глядачів – Bree Runway;
  • Найкращий міжнародний артист – Burna Boy (Нігерія).

Премія BET Awards запам’яталася не тільки іноземними зірками, а і яскравими виступами музичних виконавців.

Виступ американського репера та співака Lil Nas X закінчився перфомансом, який викликав бурхливу реакцію громадськості. Автор пісень поцілував на сцені одного з хлопців.

Премія BET Awards 2021: список переможців та як пройшла церемонія нагородження

Чутки про нетрадиційну орієнтацію репера з’явилися ще в червні 2019 року, проте Lil Nas X до цього не демонстрував публічно свої переваги.

Також під час свого виступу Cardi B глядачі дізналися, що американська співачка скоро вдруге стане мамою.

Карди Би

На червоній доріжці до цього хіп-хоп виконавиця не з’являлася, тому публіка побачила її вже одразу на сцені.

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Cardi B вдруге стане мамою

Джерело: The Hollywood Reporter

Фото: Getty Images

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