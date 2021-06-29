Народну артистку Росії Віру Алентову госпіталізували з підозрою на коронавірус. Про це повідомила прес-служба Всеросійського державного інституту кінематографії (ВДІК).

За даними російських ЗМІ, акторка здала тест на Covid-19, і тепер очікує на результати.

Про стан здоров’я та самопочуття Віри нічого не відомо. Зараз 79-річна зірка перебуває в одній із лікарень Москви.

Раніше коронавірусну інфекцію виявили у чоловіка артистки, режисера Володимира Меньшова. Він переносить хворобу у легкій формі.

Віра Алентова зіграла понад 50 ролей в кіно. Вона брала участь у зйомках таких фільмів як Москва сльозам не вірить, Ширлі-мирлі, Заздрість богів та Завтра була війна.

У 1992 році вона отримала звання народної артистки Росії, а в 2012 році Віру нагородили орденом За заслуги перед вітчизною.

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Джерело: ВДІК