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Каріна Зуєва |

Ідеальних людей немає: Злата Огнєвіч про стосунки та прийняття партнера

Ідеальних людей немає: Злата Огнєвіч про стосунки та прийняття партнера

Українська співачка та головна героїня романтичної реаліті-шоу Холостячка 2 Злата Огнєвіч поділилася своїми роздумами щодо стосунків. А також розповіла, що її може надихнути в партнері, а що відштовхнути.

За словами артистки, вона зрозуміла, що діалог – це важливо.

– Всі моменти, які викликають сумніви – можна та потрібно обговорювати. Якщо ви по-справжньому цінуєте одне одного – прислухайтеся до партнера, – сказала Злата.

Співачка зізналася, що її секрет простий – вона з самого початку знає, що ідеальних людей не буває та приймає партнера.

– У кожному з нас прихований цілий всесвіт. У всьому його різноманітті проявів, при цьому негативу або позитиву не існує. Це лише оцінка через призму ваших суджень, досвіду та погляду, – наголосила Огнєвіч.

Виконавиця підсумувала, що діалог і прийняття – основа гармонійних стосунків.

– У моєму випадку ще ніжні обійми, компліменти, дотики. В такі моменти я відчуваю вселенську любов, – сказала Злата.

У квітні стало відомо, що головною героїнею другого сезону Холостячки стане Злата Огнєвіч. За словами артистки, в чоловіках її підкуповують інтелект і почуття гумору. Також їй важливо, щоб обранець приймав її професійний розвиток.

Зйомки шоу вже стартували. Холостячка 2 вийде на екрани цієї осені на телеканалі СТБ.

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Фото: СТБ

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