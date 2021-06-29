Соліст українського гурту Pianoбой Дмитро Шуров розповів про найгіршу рису свого характеру, ким би став, якщо не музикантом, і чому не пішов у політику.

У програмі 33 за 3 Дмитро Шуров розповів Олександрі Кучеренко, що віддасть перевагу таланту, а не грошам.

Він зізнався, що ненавидить, коли журналісти в нього запитують про найближчі плани. А найбезглуздіша плітка, яка про нього ходила, що він коханець російської співачки Земфіри.

Шуров сказав, що найгірша риса його характеру – егоїзм. Також він поділився, що якби не став музикантом, то був би пілотом літаків цивільної авіації.

– Музика – це бензин для комунікації з людьми. У гарному настрої, коли вип’ю келих червоного сухого та в залі мої люди, то можу оцінити себе як співака на сім балів, – розповів виконавець.

Артист зізнався, що найбільш незручний момент, коли до нього прийшла муза, – на заправці у вбиральні, а свою пісню Этажи він написав напідпитку.

Перший пункт у райдері співака – кава, червоне сухе вино, печиво, шоколад. Другий – вбиральня неподалік гримерки, третій – не називати його Дімчиком.

Найбільший гонорар, який отримав співак за концерт, – приблизно $25 тис.

Артист розповів, що більше не співає пісню, яку написав для серіалу Слуга народу, бо не займається пропагандою політичних партій.

– Головна причина, з якої я відмовився йти в політику – люблю свободу, – зазначив Шуров.

Він сказав, що легалізував би в Україні гру на музичних інструментах на будь-якій гучності 24/7.

Співак розповів, що наразі найбільшу кількість грошей витрачає на садівництво – за червень близько 40 тис. грн.

Дмитро зізнався, що колись ховав заначки в піаніно. А $1 млн він витратив би на створення студії на колесах.

– Хочу поїхати в кругосвітню подорож на рік і записати альбом, – поділився співак.

Артист зазначив, що найбільше досягнення його життя – це син.

Раніше Шуров був піаністом у гурті Океан Ельзи. Він розповів, що пішов із нього, щоб розвиватися далі. А також зізнався, що хотів би навчитися не спати та вивчити китайську чи японську мови.

Фото: Pianoбой