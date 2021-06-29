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Каріна Зуєва |

Не тільки Меган Фокс: зірки, які зізналися у своїй бісексуальності

Не тільки Меган Фокс: зірки, які зізналися у своїй бісексуальності

Американська акторка Меган Фокс заявила про свою бісексуальність.

У Instagram Фокс опублікувала фото, на якому продемонструвала свій манікюр. На нігтях дівчини – різні кольори. Цим вона дала зрозуміти, що її приваблює не тільки чоловіча частина суспільства, а й жіноча.

– Ставлю Б в LGBTQIA вже понад два десятиліття, – підписала фото акторка.

Реакція шанувальників виявилася неоднозначною – хтось підтримав Меган, а хтось дуже здивувався такій заяві зірки.

  • Моя бі-королева.
  • Припини цю нісенітницю, нікому немає діла.
  • Ніколи б не подумав, що ти можеш зустрічатися з жінкою.
  • Іди з дороги, щоб справжні таланти могли подавати найкращі приклади для молоді.
  • Ти змусила нас усвідомити, що в багатьох з нас є бі.
  • Тепер у мене з’явився шанс, – пишуть користувачі мереж.

Варто зазначити, що Меган Фокс понад 10 років була в шлюбі з актором Брайаном Остіном. У екс-подружжя – троє синів.

Після розлучення в 2020 році Фокс відразу почала зустрічатися з репером Machine Gun Kelly. Закохані часто діляться спільними фото та не приховують свої почуття.

Випадок із Меган Фокс у Голлівуді не єдиний. Факти ICTV пригадали зірок, які раніше також зробили камінг-аут щодо бісексуальності.

Крістен Стюарт

Зірка серії фільмів Сутінки Крістен Стюарт після розлучення з актором Робертом Паттінсоном у 2012 році почала зустрічатися з дівчатами.

Так, у 2016 році акторка підтвердила свій роман із дизайнером Алішею Каргайл. Після цього вона зустрічалася з французькою співачкою Соко. Далі понад два роки була у стосунках з моделлю Стелою Максвелл. Наразі Крістен будує взаємини зі сценаристкою Ділан Майер.

Голлівудські зірки, які зізналися у своїй бісексуальності

Кеті Перрі

Зараз співачка Кеті Перрі – у стосунках з актором Орландо Блумом. У пари є донька.

Однак у дитинстві Кеті подобалися дівчатка, а батьки лікували її від гомосексуалізму.

Також Перрі зізнавалася, що у неї були сексуальні стосунки з дівчиною.

Голлівудські зірки, які зізналися у своїй бісексуальності

Том Харді

В одному з інтерв’ю Том Харді зізнався, що у нього був сексуальний досвід з чоловіками. Також він говорив, що завжди прислухається до порад геїв.

Наразі Том Харді щасливий у шлюбі з акторкою Шарлоттою Райлі. У подружжя двоє дітей.

Голлівудські зірки, які зізналися у своїй бісексуальності

Ліндсі Лохан

Незважаючи на бурхливі романи із чоловіками, в 2007 році Ліндсі Лохан ледь не узаконила стосунки з діджеєм Самантою Ройсон. Однак після чергової сварки пара вирішила розлучитися.

Сама акторка говорила, що може спати як із чоловіками, так і з жінками.

Голлівудські зірки, які зізналися у своїй бісексуальності

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Фото: Depositphotos

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