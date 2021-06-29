На 46-му році життя помер режисер Вадим Шатров. Причина смерті – наслідки від коронавірусу.

Вадим Шатров народився 5 березня 1976 року. Про смерть режисера повідомив його друг Антон Голубчик у Facebook.

– Прекрасний режисер, дизайнер і мій давній найкращий друг Вадим Шатров помер у лікарні від Covid-19, – написав Антон.

Шатров був режисером кліпів таких виконавців – MaкSим, Алсу, Дмитра Малікова, Влада Соколовського та гуртів – Сплин, Anacondaz, Дельфин, Animal Джаз тощо.

Його госпіталізували 22 червня з 55% ураження легень.

– Панове, поспішаю повідомити, що перебуваю наразі на самій передовій боротьби між життям і смертю, без більшої частини легенів і в цілому придавленому стані. Якщо виживу – буде нове життя, – написав Шатров 21 червня в своєму Facebook.

26 червня Вадим повідомив, що помер його сусід по палаті і скаржився на медперсонал у лікарні. Однак сам він заявив, що обирає жити.

– Людина просто вирішила, що пожила своє та вже пора. А байдужість під’їхала на замовлення. А я обираю жити, – написав Шатров.

19 червня стало відомо, що співачку МакSим ввели в штучну кому. Артистку госпіталізували в медичний заклад з пневмонією та 40% ураженням легень.

Пізніше в MaкSим виявили нове захворювання – ураження печінки. Саме це могло стати причиною різкого погіршення стану здоров’я виконавиці.

Артистка досі перебуває в штучній комі.

Фото: Gio Kardava