У російської співачки МакSим, яка зараз перебуває у штучній комі, виявили серйозне ураження печінки.

Про нову хворобу зірки стало відомо під час комплексного обстеження організму. Проблеми з печінкою могли стали причиною різкого погіршення стану здоров’я МакSим.

Лікарі припустили, що співачка вже давно страждає від цієї хвороби, і, можливо, вона вже на хронічній стадії.

Крім цього, низка симптомів свідчила про можливий розвиток сепсису, але під час обстеження цей діагноз не підтвердився.

Стан здоров’я МакSим, як і раніше, залишається важким.

Нагадаємо, що у червні 2021 року МакSим госпіталізували з пневмонією та 40% ураженням легень. Їй раптово стало зле після одного з концертів, проте тест на коронавірус показав негативний результат.

Через кілька днів стан зірки погіршився, тому лікарі ввели МакSим у медикаментозну кому.

Джерело: MK

Фото: Наталі Кожевнікова