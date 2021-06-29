Менеджер російської співачки МакSим Маргарита Соколова попросила представників ЗМІ та шанувальників зірки не турбувати її.

Вона зізналася, що зараз перебуває у лікарні з підтвердженою коронавірусною інфекцією. Маргарита почувається дуже слабкою як і морально, так і фізично.

За словами директора МакSим, дзвінки не припиняються ні на хвилину. Всі прагнуть дізнатися нову інформацію про стан здоров’я співачки.

Маргарита пообіцяла відповісти на всі запитання, але лише після того, як її власне самопочуття покращиться.

– Я спілкувалася з Мариною до обіду 18 червня. Рівно до того часу, коли її погрузили в сон. Вона була на позитиві. Ми одна одну підбадьорювали. Як тільки виберуся з хвороби, я відповім на ваші питання. Я чекаю, як і всі ви, хороших новин! Чесно скажу, що мені тривожно і іноді нападає паніка, але я борюся. Ця хвороба залишає шрами! Бережіть себе і всіх навколо вас. Ті, хто може вакцинуватися – робіть щеплення. Решта – дотримуйтесь правил безпеки! – написала Маргарита.

Нещодавно у співачки МакSим виявили серйозне ураження печінки. Про це стало відомо під час комплексного обстеження організму.

За словами лікарів, співачка вже давно страждає від цієї хвороби, і, можливо, вона вже на хронічній стадії. Зараз МакSим перебуває у штучній комі, а стан її здоров’я залишається важким.

Фото: Маргарита Соколова