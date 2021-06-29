Американська співачка Крістіна Агілера підтримала Брітні Спірс у справі щодо опікунства її батька. Виконавиця публічно стала на її захист у своєму Twitter.

Агілера сказала, що неприпустимо контролювати чиєсь життя та не дозволяти його проживати так, як хочеться.

– Уже кілька днів я думаю про Брітні, і про те, що наразі із нею відбувається. Вважаю неприйнятним те, що жінці, та й загалом будь-якій людині, яка хоче контролювати свою долю, не дозволяють жити тим життям, про яке вона мріє, – написала Крістіна.

Артистка доповнила, що бути зобов’язаним, проігнорованим, заляканим або позбавленим підтримки з боку тих, хто близький до вас – це найбільш руйнівна та принизлива річ, яку тільки можна уявити.

– Кожна жінка повинна мати право на власне тіло, свою репродуктивну систему, особисте життя, простір, зцілення та щастя, – сказала Агілера.

Вона наголосила, що Брітні Спірс заслуговує всієї можливої свободи, щоб прожити своє найщасливіше життя.

– Моє серце небайдуже до Брітні. Вона заслуговує всієї істинної любові та підтримки в світі, – підсумувала Агілера.

These past few days I’ve been thinking about Britney and everything she is going through. It is unacceptable that any woman, or human, wanting to be in control of their own destiny might not be allowed to live life as they wish. pic.twitter.com/NRhNwcJaD3 — Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021 Варто зазначити, що Крістіна Агілера та Брітні Спірс розпочинали свої кар’єри одночасно – у восьмирічному віці. Через це артисток часто порівнювали і вони були конкурентками. В одному з інтерв’ю Агілера зізналася, що страждала від цього, оскільки зі Спірс завжди робили позитивного персонажа, а із неї – негативного. До того ж співачки у підлітковому віці були закохані в Джастіна Тімберлейка, однак він обрав Брітні.

Американська співачка Брітні Спірс вперше виступила в суді та дала свідчення про своє опікунство. Співачка зізналася, що під опікою вона перебуває примусово, а терапія, якою її лікують, шкодить здоров’ю.

Виконавиця сказала, що їй призначили літій, від якого вона погано себе почуває, та не дозволяють вагітніти. За словами Брітні, її змусили поставити внутрішньоматкову спіраль.

Також вона додала, що батько експлуатує її заради грошей.