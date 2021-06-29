Відомі українці взяли участь у флешмобі на підтримку збірної України з футболу напередодні матчу зі Швецією. Поєдинок відбудеться 29 червня на стадіоні у Глазго в межах 1/8 фіналу Євро-2020.

Співачка Ірина Білик зазначила, що 29 червня всі мають вболівати за українську збірну.

– Я хочу, щоб наші хлопці, справжні українці, перемогли! Всі красуні України з вами! – сказала вона.

Олександр Пономарьов оприлюднив відео, на якому разом із сином їде на самокаті.

На знак підтримки збірної хлопці разом заспівали: Оле, оле, оле, Україна – чемпіон.

Також до флешмобу приєдналася Наталія Могилевська. Вона зазначила, що підтримує українських футболістів.

– Всі вболіваємо! Тримайтеся! З вами вся Україна! Тільки вперед! – сказала Могилевська.

А артист Віктор Павлік зізнався, що щиро вірить у перемогу України.

– Хочу підтримати нашу збірну, в якої сьогодні дуже відповідальна гра. Хочу нагадати, що вся Україна з вами. Ми дуже вас підтримуємо, любимо і віримо у нашу спільну перемогу. Вперед до перемог! – сказав Павлік.

Дует TamerlanAlena підтримав українських футболістів під час свого концерту.

Гімнастка Лілія Подкопаєва зазначила, що знає, як це відповідально – представляти Україну на міжнародних змаганнях.

– За вами спостерігатимуть мільйони українців зі всіх куточків світу. Пам’ятайте про це, коли будете вдягати синьо-жовті футболки з тризубом та виходити на поле в Глазго. Віддайте всі свої сили заради перемоги. Бажаю вам успіху! – додала Лілія.

Фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя підтримав збірну разом з синами: Марком і Романом.

– Сьогодні вся країна буде разом з 11 українцями на полі. Всі 40 млн серцями будуть на стадіоні. Ми знаємо, що ми переможемо, – сказав він.

Президент України Володимир Зеленський запустив флешмоб на підтримку збірної України з футболу.

Напередодні матчу Україна – Швеція президент Володимир Зеленський закликав всіх записати відео та побажати нашій збірній перемоги.

– Привіт, моя люба збірна. Я – Володимир Зеленський, президент України. Але завтра я буду звичайним громадянином України, і я буду твоїм фанатом. Я буду разом з тобою усі 90 хвилин, – заявив він.

Він запевнив футболістів, що сьогодні “на полі їх буде не 11, а 40 млн”. Зеленський додав, що під час матчу разом зі збірною співатиме український гімн і кричатиме після кожного гострого моменту.

Фото: УАФ