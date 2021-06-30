Російський співак Філіп Кіркоров лише п’ять днів пробув у списку осіб, які загрожують національній безпеці України.

Чому Кіркорова виключили з чорного списку Мінкульту та як на це відреагувала мережа – читайте далі у матеріалі.

Кіркорову заборонили в’їзд в Україну

23 червня Філіп Кіркоров потрапив до чорного списку Мінкульту. Він став 201-м у переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

За даними СБУ, причиною такого рішення стали неодноразові пропагандистські концерти та заяви Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією.

Таким чином, артисту заборонили в’їзд в Україну та демонстрацію концертів по ТБ.

Сам Кіркоров відреагував на цю ситуацію відеозверненням, яке оприлюднив на особистій сторінці в Instagram. Співак назвав цю ситуацію “абсурдом”, а також зазначив, що пишається тим, що сталося.

– Я повинен сказати дякую таким чиновникам. Вони своєю дурістю допомагають мені ставати ще популярнішим. Тим, що сталося, потрібно пишатися. Пишаюся, що потрапив у цей список. Якщо Кіркоров стає загрозою державі, то таку державу можна тільки пошкодувати, – прокоментував співак.

Після промови Кіркоров заспівав українською.

Більше не в чорному списку

Згодом з’явилася інформація, що Філіп Кіркоров офіційно більше не є небезпечним для України. Тобто 27 червня співака виключили зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці України.

Про таке рішення Мінкульт повідомив на офіційному сайті, зазначивши, що зміни внесли на підставі звернення СБУ.

Наразі чорний список Мінкульту не містить прізвища Кіркорова. За даними Служби безпеки України, перебування Філіпа у цьому списку вимагає додаткових перевірок.

Кіркоров впевнений, що його виключили з чорного списку завдяки народній любові шанувальників. Він публічно подякував своїм фанатам та зазначив, що з нетерпінням чекає концертів в Україні.

– Включили – виключили! Я відправляю кожному шанувальнику з України частинку своєї душі і серця! Мене переповнює почуття гордості і радості, спасибі, що ви є у мене, трапилося немислиме. Чиновники почули нас, – сказав артист.

Реакція мережі на скандал із Кіркоровим

Такий розвиток подій викликав хвилю обурення серед більшості українців.

Це ганьба!

Тобто закон не один для всіх?

Що за клоунада? Зеленський руку доклав?

Що за маячня? Народ України за Україну, а не за вбивць-рашистів.

В Україні Кіркорова ніхто не хоче бачити! Запам’ятайте це!

Співачка Ірена Карпа зазначила, що їй огидно, коли так зневажливо ставляться до української культури.

– Це огидно, наскільки чморять нашу культуру. Водночас сюди завозять якихось Баскових і Кіркорових. Це подвійні стандарти. Добре, що у нас є громадянське суспільство, яке гостро реагує на подібні речі. Мені здається, це відбувається тільки через гроші. Навряд чи там є якась хитромудра ідея, – висловилася Ірена.

А журналіст Дмитро Гордон записав відеозвернення, в якому зазначив, що Кіркорова в Україні ніхто не чекає.

– Філіп, це не Росія, Крим – це Україна! Якщо ти з цим не згоден, не треба тобі їздити в Україну. Не треба! Тому що тут тебе не чекають, – сказав Гордон.

Досі народний

Філіп Кіркоров ще досі має звання народного артиста України. Він отримав його у 2008 році за “вагомий особистий внесок у розвиток культурно-мистецьких зв’язків України та Росії”. Тоді він підтримав Україну та став продюсером Ані Лорак на конкурсі Євробачення 2008.

А зараз співак публічно підтримує режим Володимира Путіна. У березні на одному зі своїх концертів Кіркоров назвав окупований Крим російським.

– Крим – це моє улюблене місце в Росії! Дякую Володимиру Путіну за те, що повернув Крим, – сказав Кіркоров.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв’ю ВВС News сказав, що теоретично забрати у Філіпа Кіркорова звання народного артиста України можна.

Але в такому випадку доведеться переглянути державні нагороди всіх інших артистів. Очевидно, що ніхто цим займатися не хоче.

– Це звання надавалося колись, напевно, за його заслуги, коли він Ані Лорак возив на Євробачення. І тут ми ступаємо на тонкий лід, тому що народних артистів у нас чимало. Різниці між Кіркоровим і Лорак не бачу. Тому в даному випадку складно пояснити, чому у когось забирати, а у когось – ні, – сказав Ткаченко.

Більше того, за словами Ткаченка, ця процедура може бути небезпечною, оскільки ми живемо у демократичному суспільстві.