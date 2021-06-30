Український блогер-мільйонник, 18-річна Юлія Вербинець (Верба) купила другу трикімнатну квартиру в Івано-Франківську, тому що їй “стало нудно”.

Юлія розповіла, що її Instagram заблокували, тому вона не знала чим зайнятися. Так вона вирішила придбати собі ще одне житло. В іншій трикімнатній квартирі блогера наразі йде ремонт.

– У мене було багато вільного часу, тому я вирішила подивитися оголошення про продаж квартир. Знайшла класний варіант, через п’ять хвилин вже була на місці та дивилася квартиру. Через 10 хвилин принесла гроші та підписала договір, – розповіла Верба.

Блогер наголосила, що квартира знаходиться на 12-13 поверхах у новобудові. Житлоплоща вже була з ремонтом, проте без частини меблів.

– Мені 18 років, а це моя друга трикімнатна квартира. Я її повністю оплатила, всі документи в мене на руках. Тут такий вид, – сказала Верба.

Юлія зізналася, що вона не планувала купувати квартиру, оскільки нещодавно придбала іншу.

– Коли я її подивилася, то зрозуміла, що не залишу. Що я буду робити з двома квартирами, поки не знаю. Дві житлоплощі великі, але якось вирішу цю проблему, – зазначила Верба.

Дівчина розповіла, що такий відпочинок від Instagram їй коштував приблизно $75 тис.

– Через блок в Instagram я купила квартиру. Все, що не робиться – на краще, – сказала Юлія.

Також блогер провела екскурсію по квартирі, показавши передпокій, ванну кімнату, кухню, вітальню. На другому поверсі знаходиться спальня, гардеробна та ще одна кімната.

Раніше в мережі обговорювали вечірку, яку Верба влаштувала на своє повноліття, 12 квітня. Блогер запросила зірок українського шоу-бізнесу – телеведучого Юрія Горбунова, гурт Rumbero’s, мультиартиста Дмитра Монатика.

До всього іншого, на екрані транслювали привітання від Олі Полякової, Потапа, Насті Каменських і Наді Дорофеєвої.

Верба розповіла, що на святкування 18-річчя вона витратила 3 млн. грн. На гонорари зіркам пішло €120 тис.

Фото: Юлія Верба