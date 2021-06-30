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Валентина Чорна |

Ноченька 2.0: оголена Тіна Кароль оповилася пітоном

Тина Кароль

Українська співачка Тіна Кароль знялася оголеною з пітоном на тілі, а також анонсувала вихід нового кліпу на трек Красиво.

На особистій сторінці в Instagram зірка опублікувала відверте відео. У кадрі Кароль постала повністю оголеною, сидячи на підлозі.

Свій образ співачка довершила розпущеним волоссям та легким макіяжем. Тіло артистки оповив жовтий королівський пітон.

Такий промо-ролик кліпу Красиво викликав ажіотаж серед шанувальників Тіни. Вони не очікували, що співачка може наважитися на таку зйомку.

  • Не очікувала, що Тіна може бути в такому форматі.
  • Вау, ви дуже смілива!
  • Сміливо та естетично!
  • Не перестаєш нас дивувати.
  • Як завжди розкішна і неперевершена.

А деякі підписники Кароль припустили, що нова відеоробота буде схожою на кліп Ноченька, який Тіна випустила у 2006 році. Там зірка також знялася оголеною.

  • Ноченька (Remastered)?
  • Ноченька знову.
  • Ноченька 2? Ні, це краще.

Прем’єра кліпу Красиво відбудеться вже завтра, 1 липня.

Нещодавно Тіна Кароль висловилася про гастролі Росією. Вона сказала, що їй, як українській співачці, не потрібні посередники.

Кароль наголосила, що багато виконавців із Казахстану живуть у Москві. Проте їй хотілося б, щоб вони творили для своєї батьківщини.

Фото: Антон Кулаковський

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