Українська співачка Тіна Кароль знялася оголеною з пітоном на тілі, а також анонсувала вихід нового кліпу на трек Красиво.

На особистій сторінці в Instagram зірка опублікувала відверте відео. У кадрі Кароль постала повністю оголеною, сидячи на підлозі.

Свій образ співачка довершила розпущеним волоссям та легким макіяжем. Тіло артистки оповив жовтий королівський пітон.

Такий промо-ролик кліпу Красиво викликав ажіотаж серед шанувальників Тіни. Вони не очікували, що співачка може наважитися на таку зйомку.

Не очікувала, що Тіна може бути в такому форматі.

Вау, ви дуже смілива!

Сміливо та естетично!

Не перестаєш нас дивувати.

Як завжди розкішна і неперевершена.

А деякі підписники Кароль припустили, що нова відеоробота буде схожою на кліп Ноченька, який Тіна випустила у 2006 році. Там зірка також знялася оголеною.

Ноченька (Remastered)?

Ноченька знову.

Ноченька 2? Ні, це краще.

Прем’єра кліпу Красиво відбудеться вже завтра, 1 липня.

Нещодавно Тіна Кароль висловилася про гастролі Росією. Вона сказала, що їй, як українській співачці, не потрібні посередники.

Кароль наголосила, що багато виконавців із Казахстану живуть у Москві. Проте їй хотілося б, щоб вони творили для своєї батьківщини.

Фото: Антон Кулаковський