Українська співачка Тіна Кароль знялася оголеною з пітоном на тілі, а також анонсувала вихід нового кліпу на трек Красиво.
На особистій сторінці в Instagram зірка опублікувала відверте відео. У кадрі Кароль постала повністю оголеною, сидячи на підлозі.
Свій образ співачка довершила розпущеним волоссям та легким макіяжем. Тіло артистки оповив жовтий королівський пітон.
Такий промо-ролик кліпу Красиво викликав ажіотаж серед шанувальників Тіни. Вони не очікували, що співачка може наважитися на таку зйомку.
- Не очікувала, що Тіна може бути в такому форматі.
- Вау, ви дуже смілива!
- Сміливо та естетично!
- Не перестаєш нас дивувати.
- Як завжди розкішна і неперевершена.
А деякі підписники Кароль припустили, що нова відеоробота буде схожою на кліп Ноченька, який Тіна випустила у 2006 році. Там зірка також знялася оголеною.
- Ноченька (Remastered)?
- Ноченька знову.
- Ноченька 2? Ні, це краще.
Прем’єра кліпу Красиво відбудеться вже завтра, 1 липня.
Нещодавно Тіна Кароль висловилася про гастролі Росією. Вона сказала, що їй, як українській співачці, не потрібні посередники.
Кароль наголосила, що багато виконавців із Казахстану живуть у Москві. Проте їй хотілося б, щоб вони творили для своєї батьківщини.
Фото: Антон Кулаковський