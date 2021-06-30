Британська модель і акторка Кара Делевінь розповіла, чи визначилася вона зі своєю орієнтацією та чи подобаються їй чоловіки. Зірка повідомила, як ставиться до пластичних операцій, та що хотіла б змінити в собі.

У подкасті американського журналіста Джоша Сміта Make It Reign Кара Делевіль зізналася, що ще не визначилася в тому, хто вона – бісексуалка чи лесбіянка.

– Це більше схоже на пансексуальність. Мене тягне до людей, а їхня стать не має значення. Мене цікавлять емоції, особисті якості і те, що я отримую від спілкування. Колись я була впевнена, що мені подобаються тільки жінки, але наразі все змінилося, – сказала акторка.

Делевінь наголосила, що не хоче поспішати із визначеннями, оскільки наразі відчуває повну свободу та у неї немає обмежень.

Кара зазначила, що в плані самоідентифікації вона дівчина, але іноді їй подобається грати більш чоловічу роль.

Також модель сказала, що її заводять чоловіки, і вона регулярно відвідує стриптиз з їхньою участю.

– Я бачила виступи чоловіків у різних країнах. Найбільше люблю Канаду. Це єдина країна, де дозволене на таких шоу повне оголення, – поділилася Кара.

Делевінь зізналася, що з такою невгамовною сексуальністю в карантин їй допомогли впоратися іграшки для дорослих.

– Мені допомогла колекція секс-іграшок. Я сама створила їх разом із дизайнером Лорою Ді Карло. За їхньою допомогою я можу отримати багато оргазмів поспіль, оскільки одного завжди замало, – сказала модель.

Кара розповіла, що вперше спробувала такі іграшки ще в школі, та зазвичай займалася цим у басейні. Вона наголосила, що говорить про самозадоволення з гордістю.

– Що поганого в відвертій розмові про секс? Багато разів звертала увагу на те, як ніяково починають себе почувати люди, коли мова заходить про це. Особливо не люблять говорити про самозадоволення. Я роблю це із гордістю. Зовсім не вважаю чимось ганебним те, що доставляю сама собі задоволення, – зазначила Делевінь.

Модель наголосила, що пишається своєю сексуальністю та нічого поганого в похоті не бачить, оскільки люди охоче говорять про задоволення та насолоду, які приносять їм їжа, напої, розваги тощо.

Кара зізналася, що в дитинстві була впевнена, що гомосексуалізм – хвороба. Коли в ній прокинулося розуміння того, що подобаються не тільки хлопці, вона злякалася. Але обговорити цього ні з ким не могла.

– Я впала в глибоку депресію та дійсно захворіла. Отримала психологічну травму. Мене лікували. Тепер я розумію, що потрібно було сказати, але сміливості тоді не вистачало, – сказала зірка.

Делевінь поділилася, що їй не подобаються її груди, оскільки одна більша за іншу, а ще – з дитинства дратує ніс. Але коли в неї з’явилася фінансова можливість, вона передумала лягати під ніж хірурга.

– У мене бажання виправити недоліки боролося з глибоким сумнівом. А раптом не вийде? А раптом буде ще гірше? І я передумала. В усякому разі на даному етапі відмовилася від цієї ідеї, – розповіла акторка.

Дівчина наголосила, що є публічною людиною та обличчям багатьох брендів, які відомі в усьому світі. Тому вона не може просто так взяти та змінити зовнішність.

Фото: Кара Делевінь

Джерело: Make It Reign with Josh Smith