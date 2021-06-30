Російському актору та телеведучому заборонили в’їзд в Україну. Таке рішення ухвалили прикордонники на пункті пропуску в київському аеропорту Жуляни.

За даними ЗМІ, мова йде про зірку серіалу Вулиці розбитих ліхтарів Оскара Кучеру.

30 червня росіянин 1974 року народження вилітав із України рейсом Київ-Варшава. Також у нього був при собі дозвіл на тимчасове проживання в нашій країні. Однак прикордонники встановили те, що він незаконно відвідував окупований Крим.

Після оформлення на виліт Оскару заборонили в’їзд в Україну на три роки.

До всього іншого, Держприкордонслужба готує лист у підрозділ Державної міграційної служби з проханням анулювати 46-річному Кучері вид на тимчасове проживання в Україні.

Сам актор ніяк не прокоментував свою заборону на в’їзд в Україну. Щоправда в Instagram він поділився відео з аеропорту Варшави.

Відомо, що 20 червня Кучера презентував у філармонії Одеси свій літературно-драматичний проект Я не умею плакать.

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Фото: Оскар Кучера