Російському актору та телеведучому заборонили в’їзд в Україну. Таке рішення ухвалили прикордонники на пункті пропуску в київському аеропорту Жуляни.
За даними ЗМІ, мова йде про зірку серіалу Вулиці розбитих ліхтарів Оскара Кучеру.
30 червня росіянин 1974 року народження вилітав із України рейсом Київ-Варшава. Також у нього був при собі дозвіл на тимчасове проживання в нашій країні. Однак прикордонники встановили те, що він незаконно відвідував окупований Крим.
Після оформлення на виліт Оскару заборонили в’їзд в Україну на три роки.
До всього іншого, Держприкордонслужба готує лист у підрозділ Державної міграційної служби з проханням анулювати 46-річному Кучері вид на тимчасове проживання в Україні.
Сам актор ніяк не прокоментував свою заборону на в’їзд в Україну. Щоправда в Instagram він поділився відео з аеропорту Варшави.
Відомо, що 20 червня Кучера презентував у філармонії Одеси свій літературно-драматичний проект Я не умею плакать.
Фото: Оскар Кучера