Українська реп-виконавиця Alyona Alyona вирішила переїхати жити до свого хлопця.

Дівчина поділилася, що в минулих стосунках молодий чоловік жив на її території. Наразі виконавиця вирішила сама переїхати до свого коханого.

Вона розповіла, що квартира її обранця розташована далі від репетиційної бази, студії звукозапису, ресторанів і готової кулінарії, аніж її. Але найголовніша проблема – її речі, оскільки в його квартирі не вистачить місця для всього.

– У цілому виходить, що нюансів багато. Він хоче собачку, а я люблю котів, мене вічно немає вдома, а він працює вдома, він любить простір і чисті поверхні, а в мене завжди все заставлено баночками та подарунками, – сказала Alyona Alyona.

Виконавиця наголосила, що поки не збирається розкривати особу свого коханого.

– Коли я думаю про те, що ми зможемо частіше бачитися, піклуватися одне про одного та почнемо створювати свою сім’ю, всі проблеми відходять на другий план. Знаю, що вас дуже цікавить питання, хто він? Але поки я вам нічого не скажу, – підсумувала артистка.

У квітні Alyona Alyona сказала, що перебуває у стосунках. Співачка зізналася, що її хлопець – інтернет-персона, та його звуть Андрій. Однак поки вони не готові афішувати свої стосунки.

Співачка наголосила, що з часом він розкриє своє обличчя.

Фото: Alyona Alyona