Попри перейми: Квіткова продовжує займатися ремонтом у новому будинку

Микита Добринін і його дружина Даша Квіткова купили заміський будинок. Пара планувала обладнати помешкання до появи малюка. Проте їх плани під загрозою через недоброчесних підрядників.

– 38 тиждень вагітності та офіційно найнервовіший день за весь період вагітності. Часу, щоб видихнути немає. Через два дні переїзд, а деякі підрядники – розбивають серце. Хочеться випити. P. S. хочеться, не означає робити, – запевнила Даша.

За її словами, їм не доставили матраци.

– Камінь на стіл та острів – не готові, і якби ми не написали, навіть не дізналися б, що їм ще потрібно багато часу. За що люди отримують гроші? За безвідповідальну роботу? – підкреслила Квіткова.

Крім того, виникла проблема з доставленням кондиціонерів.

Потім Квіткова розповіла, що у неї перейми, проте тренувальні.

– Малюк дуже опустився вже. Сказали просто чекати, – зазначила Даша.

Зіркова пара Микита Добринін і Даша Квіткова оголосила про вагітність 20 січня.

На своїй сторінці в Instagram Даша опублікувала зворушливе фото з відпочинку на Мальдівах, на якому Микита цілує її вагітний животик. Тоді дівчина зазначила, що вона знаходиться на четвертому місяці вагітності, тобто весь цей час вони приховували радісну новину від широкої аудиторії.