Український актор та учасник студії Дизель шоу Олександр Бережок розповів про конфлікти з колегами по сцені, гонорари за корпоративи та зйомки в кіно.

В інтерв’ю програмі Ранок у великому місті на ICTV він відповів на 33 запитання Олександри Кучеренко.

Бережок зізнався, що в дитинстві мріяв стати лісником, а зараз актора дратують прохання пожартувати.

Найважче у концертних турах для нього – це постійні переїзди. Востаннє з колегами по сцені Олександр сварився через політику.

Бережок найкраще пародіює Володимира Зеленського. Проте, за словами актора, не кожен гуморист може стати президентом країни.

– У цього артиста повинна бути дуже сильна харизма. Настільки сильна, щоб він міг переконати населення, що може бути ще й хорошим президентом, – додав він.

Найнебезпечніше, що робив у житті Олександр – стріляв з гранатомету.

Також актор розповів про сімейний бюджет, який кожного місяця становить близько $10 тис.

Найвища сума, яку Бережок отримував за проведення корпоративу – $5-6 тис. Він зазначив, що має два авто: Porsche Cayenne і Suzuki Jimny.

Крім цього, Бережок зізнався, що мріє про зйомки у повнометражному фільмі про Велику Вітчизняну війну. Актор хоче зіграти свого дідуся, який дуже важко пройшов всю війну.

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Олександр Бережок розповідав про плани на майбутнє та свої батьківські обов’язки. Він зазначив, що хоче упорядкувати життя, творити та більше подорожувати.

Фото: Олександр Бережок